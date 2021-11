Kdz. Ereğli TSO, 10 bin yeni istihdam ve 5 bin öğrenci hedefliyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, oda üyesi gıda, perakende ve hizmet sektöründe ilçede hizmet veren iş insanları ile kahvaltıda buluştu.

Kdz. Ereğli TSO tarafından Eski Bağlık Restoranı’nda kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğindeki kahvaltıya; gıda, perakende ve hizmet sektöründe ilçede hizmet veren iş insanları, dernek yöneticileri ve esnaf katıldı.

Kahvaltı odanın faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filmi ile başladı.



'Üyelere ‘Nefes Kredisi’ ile 15 Milyon TL kredi kullandırıldı'

Kahvaltı sonrası katılımcılara hitaben konuşma yapan Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Ereğli’nin sosyo kültürel, ekonomik ve potansiyeli ile ilgili bilgiler verdi. 1975 yılında kurulan odanın köklü bir geçmişe sahip olduğunu her geçen gün üye sayısını artırdıklarını ifade eden Başkan Keleş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ndeki (TOBB) görevleri, pandemi döneminde yapılan hizmetler, KOSGEB danışmanlığında üyelere sağlanan hizmetler, fuarlar ve çalışmalar ile ilgili bilgiler aktardı.

Gıda perakendeciliği konusunda ulusal marketlerde her şeyin satılmaması ile ilgili TOBB ve bakanlığa taleplerinin iletildiğini belirten Keleş, “Sokağa çıkama yasağında yaklaşık 5 bin üye ve personeller için çalışma ve seyahat izinlerini kaymakamlığımızdan alındı. Diğer hiçbir odanın veremediği ihtiyacı olan sanayicilerimize mücbir sebep belgesi verilmiştir. 3 yıldır her sene yaptığımız gıda yardımını 2020 ve 2021 yılında 3 ayrı sefer pandemi sebebiyle üyelerimizin personellerine yaptık toplam da 4 bin 500 adet gıda yardımı dağıtıldı. TOBB Nefes Kredisi ile üyelerimize pandemi döneminde 15 Milyon TL tutarında kredi kullandırdık.” Dedi.



Keleş, “İlköğretim öğrencilerine 30 bin kitap dağıttık”

Eğitim konusundaki yardımlara oda olarak önem verdiklerini ve keyif aldıklarını ifade eden Başkan Keleş, pandemi dolayısıyla bu sene 150 adet tablet dağıtımı ile bini aşkın öğrenciye bot ve mont dağıttıklarını, 23 Nisan 2020 ve 2021’de ise okula gidemeyen ilköğretim öğrencilerine toplam 30 bin okuma kitabı dağıttıklarını, Ereğli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ni TOBB’da proje okul haline getirdiklerini söyledi.

Ağır Ceza Mahkemesi kurulması için çalışmaları sonrası denetimli serbestlik bürosu açıldığını ifade eden Keleş, “Üniversite yeri tahsisi sorunu çözüldü, oda olarak proje ücretine maddi katkı sağlandı ve temel atılması çok yakında. Ereğlinin kültürel mirasının ortaya çıkması için Acheron vadi çalışmasına maddi destekte bulunduk” dedi.



2. OSB projesi hayata geçiyor

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, ilçedeki kurulu bulunan ve 2 bin 66 kişinin istihdam edildiği mevcut Organize Sanayi Bölgesi’nde yer kalmadığına vurgu yaparak, 2. OSB için müjde verdi. Taleplerin alınarak dosyanın Bakanlığa teslim edildiğini aktaran Keleş, proje sonunda 4 bin kişinin istihdam edilmesi planlandığını söyledi. 5 yıllık süre içerisinde hedeflerinin 10 bin yeni istihdam ve 5 bin ilave üniversite öğrencisi olduğunu ifade eden Keleş şunları söyledi.

“2. OSB projemiz, tersanelerin yeniden canlandırılması, subaşı ve belen’de ki küçük ve orta ölçekli sanayi alanları, Ermaden’in faaliyete geçmesi ve cam fabrikası’nın faaliyete geçmesi ile birlikte ilçemize yeni yatırım yapmayı planlayan fabrika ve işletmelerle birlikte istihdam sağlanması için çalışacağız.” Dedi.

