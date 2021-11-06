Zonguldak Kömürspor - Pazarspor: 0-3

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Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK (DHA) -

STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx), Oğuzhan Yazır (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (x) - Ertuğrul (xx), Muhammet (x) (Dk. 46 Oğuzhan x), Hakan (xx), Selim (x) (Dk. 75 Berat x), Rıdvan (xx) (Dk. 80 Safa x), Ercüment (xx), Sefa (xx), Attila (xx), Aykut Emre (xx), Emre (xx)

PAZARSPOR: Tunahan (xx) - Erkan (xx), Mehmet (xx), Emrah (xx), Atakan (xx), Fatih (xx), Kaan (xx), Emin (xx) (Dk. 89 Ensar x), Hakan (x) (Dk. 73 Mustafa xxx), Eray (xx), Berk (x) (Dk.63 Yusuf x)

GOLLER: Dk. 72 Eray, Dk. 90 ve Dk. 90+5 Mustafa (Pazarspor)

SARI KARTLAR: Sefa, Rıdvan, Sinan (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Pazarspor'a 3-0 mağlup oldu.

DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-11-06 16:00:28



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