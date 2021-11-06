Teknelerle açılıp, 'Karadeniz yaşasın' dövizleri açarak uyardılar



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta Karadeniz'deki kirliliğe dikkat çekmek için teknelerle açılan grup, 'Karadeniz yaşasın' dövizi açarak sahilde gezen vatandaşları kirliliğe karşı uyardı.

Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi ve TEMA Vakfı iş birliğiyle, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu grup, Karadeniz'deki kirliliğe dikkat çekmek için teknelerle denize açıldı. 5 gezi teknesiyle ellerindeki Türk bayraklarını sallayan grup, 'Karadeniz yaşasın' dövizi açarak sahil şeridinde yürüyüş yapanları çevre kirliliğine karşı duyarlı olmaya davet etti.

'KARADENİZ ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA KORUNAMIYOR'

Kozlu ilçesinden Zonguldak Limanı'na kadar süren etkinlikte konuşan TEMA Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan, Karadeniz'deki kirliliğin gün geçtikçe arttığını söyledi. Yetkililerin ve vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Aydan, "Karadeniz, Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan'ın topraklarınca çevrelenen, dışa yalnızca İstanbul Boğazıyla bağlanan dünyanın en genç denizidir. Karadeniz'in doğası, uluslararası anlaşmalarla ne yazık ki korunamamaktadır. Karadeniz kıyılarında milyonlarca aile denizden geçimini sağlamaktadır. Karadeniz içinde bulunduğu konum ve ekosistemiyle kıyıda yaşayanlardan çok örneğin ota ve doğu Avrupa'dan nehirlerle gelen kirlilikle de tehlike altındadır. Yaşadığımız kent olan Zonguldak'ta da ne yazık ki durum iç açıcı değildir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-11-06 16:46:07



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