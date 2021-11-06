Teknelerle açılıp, 'Karadeniz yaşasın' dövizleri açarak uyardılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknelerle açılıp, 'Karadeniz yaşasın' dövizleri açarak uyardılar

DHA

Teknelerle açılıp, 'Karadeniz yaşasın' dövizleri açarak uyardılar


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta Karadeniz'deki kirliliğe dikkat çekmek için teknelerle açılan grup, 'Karadeniz yaşasın' dövizi açarak sahilde gezen vatandaşları kirliliğe karşı uyardı.
Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi ve TEMA Vakfı iş birliğiyle, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu grup, Karadeniz'deki kirliliğe dikkat çekmek için teknelerle denize açıldı. 5 gezi teknesiyle ellerindeki Türk bayraklarını sallayan grup, 'Karadeniz yaşasın' dövizi açarak sahil şeridinde yürüyüş yapanları çevre kirliliğine karşı duyarlı olmaya davet etti.
'KARADENİZ ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA KORUNAMIYOR'
Kozlu ilçesinden Zonguldak Limanı'na kadar süren etkinlikte konuşan TEMA Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan, Karadeniz'deki kirliliğin gün geçtikçe arttığını söyledi. Yetkililerin ve vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Aydan, "Karadeniz, Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan'ın topraklarınca çevrelenen, dışa yalnızca İstanbul Boğazıyla bağlanan dünyanın en genç denizidir. Karadeniz'in doğası, uluslararası anlaşmalarla ne yazık ki korunamamaktadır. Karadeniz kıyılarında milyonlarca aile denizden geçimini sağlamaktadır. Karadeniz içinde bulunduğu konum ve ekosistemiyle kıyıda yaşayanlardan çok örneğin ota ve doğu Avrupa'dan nehirlerle gelen kirlilikle de tehlike altındadır. Yaşadığımız kent olan Zonguldak'ta da ne yazık ki durum iç açıcı değildir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-11-06 16:46:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı, mahalleli panik yaşadı
YEREL HABERLER Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı, mahalleli panik ...
Karadeniz gününde farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Karadeniz gününde farkındalık etkinliği
Zonguldak Kömürspor - Pazarspor: 0-3
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor - Pazarspor: 0-3
Bir annenin yürek burkan yardım feryadı 22 yıldır kayıp aranan Zeliha halen bulunamadı
YEREL HABERLER Bir annenin yürek burkan yardım feryadı 22 yıldır ...
Kdz. Ereğli TSO, 10 bin yeni istihdam ve 5 bin öğrenci hedefliyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli TSO, 10 bin yeni istihdam ve 5 bin ...
TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 - Pazarspor: 3
YEREL HABERLER TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 - Pazarspor: 3
AK Parti’den kırsal kalkınma hamlesi
YEREL HABERLER AK Parti’den kırsal kalkınma hamlesi
Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
YEREL HABERLER Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en önemli hedefimiz (3)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi ...
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı
Bakan Kasapoğlu, taksi durağında telefona baktı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, taksi durağında telefona baktı
ZONDEF Başkanı Ziya Öncan, Numan Kurtulmuş ile buluştu
YEREL HABERLER ZONDEF Başkanı Ziya Öncan, Numan Kurtulmuş ile ...
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
TGRT Haber'de Alaplı rüzgarı esti
YEREL HABERLER TGRT Haber'de Alaplı rüzgarı esti
Acil numaralar 112’de birleşti
YEREL HABERLER Acil numaralar 112’de birleşti
Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı oldu
YEREL HABERLER Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı oldu
Bakan Kasapoğlu: "Olimpiyat sürecinde yaşadığımız ilkleri daha yukarıya taşıyacağız"
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: "Olimpiyat sürecinde yaşadığımız ...
Bakan Kasapoğlu: "'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor"
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: "'Yakın ışıkları, Türkiye ...
Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en önemli hedefimiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi ...
İhtiyaç sahibi 700 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi 700 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı
Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en önemli hedefimiz
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi ...
Zonguldak Valiliği'nden salgın denetimi
YEREL HABERLER Zonguldak Valiliği'nden salgın denetimi
Bakan Kasapoğlu: “Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en büyük hedeflerimizden”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Sporun bir kültür olarak güçlenmesi ...
Şehit Hasan Yağlı İlkokulu Dünya genelinde ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Şehit Hasan Yağlı İlkokulu Dünya genelinde ödüle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.