Kamyonetten düşen karton moto kuryeyi yaraladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde eşya taşıyan bir kamyonetin kasasından düşen televizyon kutusu, motosiklet sürücüsünün kaza yapmasına neden oldu.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi’nde kaza meydana geldi. Kepez istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Sinan K. idaresindeki 25 EF 533 plakalı Kia marka kamyonetin kasasından televizyon kutusu yola düştü. O sırada aynı istikamette seyir halinde olan Yasin Ş. idaresindeki 34 DLR 266 plakalı motosiklet kutuya çarpması sonucu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kaza yaptı. Çarpmanın etkisi ile moto kurye refüje düşerken, motosiklet metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kamyonet sürücüsüne alkol metre üfletirken, kaza ile ilgili bilgiler aldı. Kamyonet sürücüsünün yakınları da kamyonetten düşen eşyaları toparlayarak aracı yoldan kaldırdı. Kamyonet sürücüsü Sinan K. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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