Gülüç'te üniversiteli öğrenciler gençlik şöleninde eğlendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından beldedeki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine yönelik gençlik şöleni düzenlendi.

Gülüç Beldesi sahilinde yer alan sosyal tesislerde gerçekleşen şölene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş, AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Fatih Çakır, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, belediye meclis üyeleri, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtların yöneticileri ile yaklaşık bin kadar üniversite öğrencisi katıldı.

Öğrencilere ekmek arası mangalda sucuk ile ayran ikramı yapılan etkinlikte öğrenciler yaklaşık 3 saat boyunca canlı müzik eşliğinde dans edip eğlendi. Etkinlik sırasında özel bir eğitim kurumu tarafından çekilişle 15 öğrenciye yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 indirim hediyesi verildi. Başkan Demirtaş etkinlikte öğrencilerle birlikte piste çıkarak oynayıp eğlenirken, üniversite öğrencilerine her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyledi. Demirtaş konuşmasında, “Gülüç Belediyesi olarak üniversite hayatınızda ne kadar rahat ettirebilirsek ne mutlu bizlere. Belediye Başkanlığı olarak bütün sorunlarınızla yakından ilgileniyoruz. Bu ülkeyi, bu vatanı sizler kaldıracaksınız. Yarın bu ülkenin belediye başkanı, milletvekili, cumhurbaşkanı, memuru, işçisi, ev hanımı sizlerden oluşacak ve bu bayrağı sizler devralıp, sizler dalgalandıracaksınız. Ve bu uğurda bizler de sizlere ne kadar yardımcı olabiliyorsak, sizleri ne kadar huzurlu rahat bir şekilde eğitim öğretim yaptırabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bundan sonraki etkinliklerimiz sizlerle beraber devam edecek. Bu tesisi sizler için yaptık. WİFİ ağını kuvvetlendirdik, derslerinizi burada yapabilirsiniz. Kafeteryamız sizlere hizmet etmek için açıktır. Burada her türlü imkanlardan yararlanabilirsiniz. Ben akşamları bir vatandaş olarak sizlerin yanlarına oturarak dertlerini dinliyorum. Sizler bize emanetsiniz, huzurlu bir şekilde eğitim öğretim hayatınıza devam etmenizi diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.