Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan kağıt fabrikasında tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, İstasyon Mahallesi Ahatlı köyü sınırlarında bulunan kağıt fabrikasında meydana geldi. Şenol Akgöz isimli işçi tamir işlemi için fabrikanın çatısına çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Akgöz yere düştü. Kanlar içerisinde hareketsiz şekilde yerde yatan talihsiz işçiyi gören arkadaşları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Akgöz, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şenol Akgöz’ün cenazesi Perşembe beldesi Keçi köyüne defnedilecek.

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