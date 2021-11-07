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CHP'li Çaycuma Belediyesi'nin müze evinin adını değiştirmesine tepki MHP İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Duran: "Çaycuma’nın değerlerinin Çaycuma’nın kültürel isimleri ile anılması gereklidir"

İHA

CHP'li Çaycuma Belediyesi'nin müze evinin adını değiştirmesine tepki MHP İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Duran: "Çaycuma’nın değerlerinin Çaycuma’nın kültürel isimleri ile anılması gereklidir"

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde CHP'li belediyenin müze evinin adını 'Kantarcılar Evi' olarak değiştirmesine MHP'den tepki geldi. MHP İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Duran, "İlçenin değerlerinin kültürel isimleri ile anılması gerekir. Biz bu rahatsızlığımızı siyasi malzeme olarak ortaya atmıyoruz" dedi.
Çaycuma Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısında CHP'li üyelerin önergesi ile Müze Evi’nin isminin ‘Kantarcılar Evi’ olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi. İlçenin kültürel isimleri ile anılması gerektiğinin altını çizen MHP İlçe Teşkilatı Siyasi İşlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Duran, konuyu siyasi malzeme olarak ortaya atmadıklarını belirterek şöyle dedi:
"Bu hafta içerisinde ‘Çaycuma Kültür Evi’nin adını ‘Kantarcılar Evi’ adıyla değiştirme konusunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediye meclis üyelerimizin bir teklifi oldu. Kendilerine buradan Çaycuma Kültür Evi’nden rahatsız olduklarından dolayı mı Kantarcılar ismi taşıyan bir kültür evi yahut Kantarcı ismi taşıyan yer haline gelmesi talebinde bulunduklarını sormak istiyorum. Çaycuma ilçe sınırları içerisinde Çaycuma adından daha değerli olan ne vardır. Bu soruyu herkese MHP Çaycuma İlçe Başkanlığı olarak sormaktayız. Bugün Çaycuma’nın en büyük caddesi olan Seka Caddesi’nde isim yıllar sonra değiştirilmiş, ilk belediye başkanımızın ismi verilmiştir. Bu konuda hiçbirimizin itirazı olmamıştır. İsmi değiştirilmek istenen yer bir cadde, bir sokak, bir okulun adı değildir. Çaycuma’yı ifade eden, temsil eden bir alanın ismi değiştirilmek istenmektedir. Burada sesimizin yüksek çıkmasının temel sebebi Çaycuma isminin önüne geçilmek istenen herhangi büyüklükte ismin olmadığını ifade etmemizdir. Burası Çaycuma Kültür Evi’dir ve bu ismiyle kalmak zorundadır. Çaycuma Belediye Başkanı bugün ismini bir sokağa, okula verebilir rahatsızlık duymayız. Ancak Çaycuma’yı temsil eden bir kültür evine ismin verilmesi ne kadar doğrudur. Şu soruyu sormak istiyoruz; Bir kültür evimiz, müzemiz var. İsmi Çaycuma Kültür Evi veya müzesi. Burada bu sıfatı kaldırdınız, dediniz ki ‘Kantarcı Evi.’ Burada ne ifade edilmektedir? Dışarıdan misafirimiz ya da okumaya öğrenciler geldi diyelim, Çaycuma’yı tanıtacağız. Çaycuma Kültür Evi diye tanıtmak mı doğru olur, ahlakidir. Yoksa Çaycuma içerisinde Kantarcı Evi diye anlatmak doğru olur. Masaya yatırmak istediğimiz konu budur. Biz hiçbir şekilde biz belediye başkanımızın isminin konulmuş olduğu alandan rahatsızlık duyduğumuzu ifade etmek için siyaset yapmıyoruz, siyasi malzeme ortaya atmıyoruz. Burada yapmış olduğumuz şey Çaycuma isminden rahatsızlık duyulmasının temel sebebi nedir! Ortaya atmak istediğimiz konu Çaycuma isminin değeri Kantarcı isminden daha mı kötüdür, uygunsuzdur."
Duran, MHP olarak bu konuda tavırlarının kesin ve net olduğunun altını çizerek, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

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