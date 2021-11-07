Kdz. Ereğli’de Sarıkamış Deniz Şehitleri anıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 7 Kasım Sarıkamış Deniz Şehitleri’ni anma günü dolayısıyla tören düzenlendi.

7 Kasım 1914 yılında Kafkasya Cephesi’ne yardım götüren Bezmi Alem, Bahri Ahmer ve Mithat Paşa nakliye gemilerinin Rus donanması tarafından Kdz. Ereğli açıklarında batırılması sonucu hayatlarını kaybeden Sarıkamış Deniz Şehitleri için anma töreni düzenlendi.

Kdz. Ereğli sahilinde bulunan Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Sarıkamış Platformu Başkan Yardımcısı Oktay Yavlal, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende ilk olarak protokol üyelerince Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Yavlal, “220 mürettebat şehit oldu”

Törende konuşan Sarıkamış Platformu Başkan Yardımcısı Oktay Yavlal, 7 Kasım’ın Sarıkamış beyaz hüznün, buruk kahramanlığın, ıssız ölümün kaderinin yazıldığı gün olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Ereğli’de batırılan üç nakliye gemimizin Kafkas Cephesi’ne ulaşması 90 binin üzerindeki vatan çocuğunun belki de ölümüne engel olacaktı. Fakat takdiri ilahi bu şekilde tecelli etti ve burada üç gemimizin 220 mürettabatı Rus donanması tarafından batırıldıktan sonra şehit oldular. Akabinde Yemen’den gelen yokluk sefalet içerisinde çarığıyla, yazlık kıyafetiyle Allahu Ekber dağlarında donarak emre itaat ederek bu kahramanlık öyküsünü yazan 117 bin askerimizden yaklaşık 90 bini şehit oldu. Onları rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun” dedi.



Posbıyık, “kahramanlarımızı hep hatırlatacağız”

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün tarihimizin en hüzünlü, en zor sayfalarından birini hatırlıyoruz. 2007 yılından bu yana Sarıkamış Deniz Şehitleri anısına 7 Kasım’larda bir araya geliyoruz. 2009 yılından itibaren de şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için yaptırdığımız bu anıtın etrafında buluşuyoruz. Ne mutlu bize ki Ereğlililer olarak şehitlerimize sahip çıkıyoruz ve her yıl dışarıdan gelen misafirlerimizle birlikte onları saygıyla, hürmetle anıyoruz ve anmaya da devam edeceğiz. Bugünlerimizi unutmayacağız ve kahramanlarımızı hep hatırlatacağız. Onlar ölümsüzdür.”

Törenin son bulmasıyla protokol üyeleri askeri gemiyle denize açılarak Bezmi Alem, Bahri Ahmer ve Mithat Paşa nakliye gemilerinin battığı noktada denize üç adet çelenk bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.