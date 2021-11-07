Süper Amatör Lig: Çaydeğirmeni Belediyespor: 1 - İstasyon Gemicilerspor: 1

Zonguldak'ta oynanan Süper Amatör Lig'de Çaydeğirmeni Belediyespor, karşılaştığı İstasyon Gemicilerspor ile 11 berabere kaldı.
Stad: Çaydeğirmeni Şehir Stadı
Hakemler: Yağız Uzun xx, Eyüp Kağan İğde xx, Melih Kaya xx
Çaydeğirmeni Belediyespor: Kader xx, Yiğitcan xx, İhsan xx, Abdülkadir xx, Uğur xx, Onur Can xx, İbrahim xx, Aytunç xx, İbrahim Koçaklı xx, Göktuğ x (Emirhan dk. 49 x), Alpay xx
Teknik Direktör: Serkan Bankoğlu
İstasyon Gemicilerspor: Samed xx, Emre xx, Berat xx, Tuncay xx, Çağatay xx, Tarık xx, Efe xx, Tayfun x (Atalay dk. 80 x), Çağdaş xx, Alperen xx, Serhat x (Mertcan dk. 67 x)
Teknik Direktör: Ergin Özalp
Sarı Kart: (Abdülkadir) (Çaydeğirmeni Belediyespor), (Tayfun, Mertcan) (İstasyon Gemicilerspor)
Goller: (Emirhan dk. 60) (Çaydeğirmeni Belediyespor), (Berat dk. 90 pen) (İstasyon Gemicilerspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.