Zonguldak güne sisle uyandı

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Zonguldak’ta güne uyanan vatandaşlar sis manzaraları ile karşılaştı.

Kentte geçen haftadan bu yana etkili olan sıcak hava yerini soğuk havaya bırakınca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Hava sıcaklığının 13 derecelere kadar düştüğü kentte günün erken saatlerinde sis manzaraları yaşandı. Hafta başı mesaisi için erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar sis manzaralarını fotoğrafladı.

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