Zonguldak-Ereğli yolunda yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZonguldakEreğli karayolunun bazı bölümlerinde yoğun sis nedeniyle araç sürücülerinin görüş mesafesi düştü.

Dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Hafta içi sabah erken saatlerde işe gitmek için yola koyulan vatandaşlar sisle karşılaşırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Yüksek kesimlerde yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan yük gemileri görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle kontrollü seyretti.

Hava sıcaklığının hafta içinde 10 derece kadar düşmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.