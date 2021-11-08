Vali Tutulmaz, "Vaka sayılarında azalma var, aşılmada iyiyiz"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, vaka sayılarında bir azalma olduğunu ve dördüncü sıraya kadar gerilediklerini söyleyerek, aşılama oranında ise 9’uncu sıralarda olduklarını açıkladı. Vali Tutulmaz ayrıca okullarda karantina sayılarının azaldığını belirtti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, vaka sayılarında gerileme olduğunu söyleyerek, “İki hafta önce biz en fazlaydık. 2 haftadır geriledik. Geçen hafta ikinci konumdaydık bu hafta olumsuzlukta dördüncü konumdayız. Şuanda aşağı doğru bir eğilim devam ediyor. Vaka sayılarında azalma var. Bu azalmanın aşağılara doğru ineceğine Ümit ediyoruz” dedi.



"Aşılamada dokuzuncu sıradayız"

Birinci ve ikinci doz aşılarda Türkiye’de 9’uncu sırada olan illet arasında olduklarını ifade eden Vali Tutulmaz, “Birinci ve ikinci doz aşılmada 9’uncu sıradayız. Bu hafta ki çalışmalarla 8’inci sıraya ineceğiz. Aşılamada bir sıkıntımız gözükmüyor. Ülke bazına baktığımız zaman iyi olan illerdeyiz. Ama rakamlarda biraz sıkıntımız var. Bunda da biraz sevindirici durumlar var" diye konuştu.

"Okullarda karantina sayılarımız azaldı"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Okullardaki karantina sayılarında azalma olduğunu söyleyerek Okullarda ki karantina sayılarımız çok azaldı. Okullar açıldıktan sonra 10 15 gün bir artış göstermişti. Şuanda azaldı. Normale dönmeye başladık. İlimiz deki yoğun bakımlarda bir sıkıntı yok. Ama biz istiyoruz ki bir kişi bile olmasın orada. Şuanda yoğun bakımlarda servislerde sıkıntı yok” şeklinde konuştu.

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