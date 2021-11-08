ZBEÜ’nün 12 projesine TÜBİTAK’tan destek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin 12 projesi Bilim İnsanı Destek Programına TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2021/1 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

ZBEÜ’den yapılan 21 proje başvurusundan 12 proje destek almaya hak kazandı. Destek kazanan öğrenciler, program kapsamında projelerini gerçekleştirmek için 4,000 TL’ye kadar destek alacak. Destek kazanan 2209 A programı projelerinden 4’ü Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2’si Kimya, 1’i Okul Öncesi Öğretmenliği, 1’i Elektrik Elektronik Mühendisliği, 1’i Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık, 1’i İnşaat Mühendisliği, 1’i Biyoloji ve 1’i Tıp bölümü öğrencileri tarafından yapılan projelerden oluşuyor.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı yaptığı açıklamada programa başvuru yapan öğrencileri ve proje başvurularında danışmanlık yaparak öğrencilere destek olan bütün öğretim üyeleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

2022 yılı MartNisan aylarında tekrar başvurulara açılması değerlendirilen 2209 A programında daha iyi neticeler alabilmek için şimdiden hazırlıklara başlanması gerektiğini ifade eden Rektör Çufalı; program ile ilgili bilgi veya destek talepleri için Teknoloji Transfer Ofisi ile (tto@beun.edu.tr) iletişime geçilebileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.