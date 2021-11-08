Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil taklalar atarak durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Göktepe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesi çıkışında yer alan kontrol noktasında polislerin dur ihtarına uymayan G.Ö. idaresindeki 67 ABT 241 plakalı Tofaş marka otomobil, 1 kilometre sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göktepe mevkiinde taklalar atarak refüje çıktı. Kazada sürücü G.Ö. ile araçta bulunan A.B. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından iki ayrı ambulansla ilçedeki özel hastanelere kaldırdı. Sürücü ve yolcunun alkollü oldukları iddia edildi.

Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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