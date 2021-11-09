Servis araçlarına droneli denetim

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Okul Önlerinde ve Okul Servis Araçlarına” yönelik, droneli denetim yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20212022 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde planlanan “Okul Önlerinde ve Okul Servis Araçlarına” yönelik, servis güzergâhlarını takip edip etmedikleri, öğrenci indirme ve bindirme kurallarına riayet edip etmedikleri, hız kuralları ve öğrenci haricinde yolcu alıp almadıkları hususlarında drone destekli denetim yapıldı. Denetimlerde ekipler sürücüleri kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulundu.

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