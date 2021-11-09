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Bakan Bilgin, "Hedefte Türkiye'nin olduğunu biliyoruz" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Kimse Türkiye'ye bizim sunduğumuzdan daha parlak bir ekonomik, toplumsal kalkınma planı, projesi sunmuş değildir" "(Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesi) Kutsallarımıza saygısızlık edenleri o konuda duyarsız kalanları milletimiz gerekli cevabı verecektir. Ondan hiç endişeniz olmasın"

İHA

Bakan Bilgin, "Hedefte Türkiye'nin olduğunu biliyoruz" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Kimse Türkiye'ye bizim sunduğumuzdan daha parlak bir ekonomik, toplumsal kalkınma planı, projesi sunmuş değildir" "(Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesi) Kutsallarımıza saygısızlık edenleri o konuda duyarsız kalanları milletimiz gerekli cevabı verecektir. Ondan hiç endişeniz olmasın"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emperyalistlerin hedefinde Türkiye'nin olduğunu belirterek, "Türkiye'ye düşman olan bu yapılan bir terör örgütü üzerinden hatta iki terör örgütü üzerinden Türkiye'ye saldırıyorlar. PKK doğrudan doğruya tırlarla, uçaklarla silah verilip donatılan bir Türkiye düşmanları ittifakının paralı, kara haline Türkiye'ye saldıran bir yapı. Kiralık bir örgüt" diye konuştu. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesiyle ile ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Bilgin, "Kutsallarımıza saygısızlık edenleri o konuda duyarsız kalanları milletimiz gerekli cevabı verecektir. Ondan hiç endişeniz olmasın" diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Zonguldak ziyaretinin son durağında AK Parti teşkilatını ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Bilgin, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğinin altını çizdi. Koronavirüs salgınına Türkiye'nin aşıyla, sağlık sistemiyle kuvvetli bir cevap verdiğini belirten Bakan Bilgin, terör örgütlerinin de bazı emperyalist güçlerin kara gücü olduğunu söyledi.
Türkiye'nin iç savaş çıkartmaya çalışanlara, kardeşi kardeşe düşman etmek isteyenlere rağmen 20 yıldır büyümeye devam ettiğini belirten Bakan Bilgin sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemin bir kaç sebebi var. Birisi insanlığın belki de bilinen tarihinde en problemli bir salgın dönemini yaşıyoruz. Bu salgının hakikaten nereye kadar uzanacağını bilmiyoruz. Türkiye çok şükür buna aşıyla, sağlık sistemiyle kuvvetli bir cevap verdi. Ama her gün yaklaşık 200 insanımızı kaybediyoruz. Bu halen nasıl bir tehdit altında nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteren bir şey. Bunu biz bir taraftan da küresel sistemin belli merkezleri tarafından Türkiye'ye karşı yöneltilen saldırıyla aynı tarihsel şartlar içerisinde yaşıyoruz. Türkiye Akdeniz'den dışlanmak isteniyor. Libya, Suriye, Irak parçalandı. Afganistan ne halde hepimiz bunları film sahnelerinde sanki sinema filminde seyrediyoruz gibi seyrediyoruz maalesef. Buralardan binlerce milyonlarca insan hayatını kaybetti ve maalesef bunlar bizim ortak kültürümüzü, ortak dini değerlerimizi. Hatta büyük bir kısmıyla ortak geçmişimiz olan toplumlar. Hedefte Türkiye'nin olduğunu biliyoruz. Sadece onlar değil esas hedefin Türkiye olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye düşman olan bu yapılan bir terör örgütü üzerinden hatta iki terör örgütü üzerinden Türkiye'ye saldırıyorlar. PKK doğrudan doğruya tırlarla, uçaklarla silah verilip donatılan bir Türkiye düşmanları ittifakının paralı, kara haline Türkiye'ye saldıran bir yapı. Kiralık bir örgüt. Kendi başına bir örgüt falan yok. Doğrudan doğruya Amerika'nın silahlarıyla bizim üzerimize doğru saldıran bir katiller sürüsü, cinayet örgütü. Bu örgüt Türkiye'de iç savaş çıkartmaya çalışıyor. Bizim bin yıldır birlikte yaşadığımız kardeşlerimizi bize düşman etmek istiyorlar. Milletimiz, bütün bu ihanete rağmen dün kiralık, aşağılık karakterlere rağmen dimdik ayakta duruyorlar. Türkiye çok şükür 20 yıldır büyümeye devam ediyor."

"Terör eylemi yapamayacak hale geldikleri için 'barış' diyorlar"
Bakan Vedat Bilgin Türkiye'de terör eylemi yapamayacak hale gelenlerin 'barış' dediğini bunun da anlamının katliam olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Ekonominin son iki çeyrekteki büyümelerini biliyorsunuz. 21,7 büyüdü Türkiye. Büyümeye devam ediyor. Enflasyon var, sorunlarımız yok mu işsizlik Türkiye bütün bu sorunları barış içerisinde, demokrasi içerisinde büyüyerek çözecek bir ülke olduğunu bütün dünyaya gösteriyor. Bugün Türkiye 800 milyar dolarlık bir ekonomi. Bunu 1 trilyon dolar üzerine hızla çıkartmamız lazım. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bu hedefi gerçekleştirmemiz lazım. 200 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bunu 300 milyar dolara çıkartmamız lazım. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman bu adamların ne kadar boşuna uğraştıklarını görecekler. Türkiye düşmanları hüsranla sonuçlanacak. Onların bütün beklentileri hayal kırıklığına dönüşecek. Biz bunu dolayısıyla neyle başarıyoruz. Milletimizin gücüyle başarıyoruz. Türkiye'yi iyi yöneterek milletimizin desteğini alarak Türkiye bir yıldız gibi parlayacak. Zaten parlıyor. Düşünün 2025 sene önceki Türkiye'yi düşünün. Amerika karargahında Nato karargahında cuntacıların cirit attığı Türkiye'de darbeler yaptığı bir ülke. En son darbe girişimlerini birlikte Türk Milleti ezdi. FETÖ'yü kastediyorum. Şimdi de PKK üzerinden saldırıyorlar. Onları da eştikleri çukurlara gömdük. Şimdi Suriye'de onları doğduklarına pişman ediyoruz. O kiralık adamları, Amerikan dolarıyla unsurlarına, istihbaratına kara gücü vazifesi gören o konuma düşen kiralık katilleri etkisiz hale getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin içerisinde terör eylemi yapamayacak hale geldikleri için yeniden başladılar. Barış gibi laflar söylüyorlar. Bunların barış demesinin ne anlama geldiği, katliam olduğu. Masum insanları katliam etmek olduğunu, çoluk çocuk demeden köyleri yaktıklarını hepimiz biliyoruz. Türkiye bunu çözecek. Türkiye'nin esas işi refahını artırarak kendi insanının ekonomik toplumsal şartlarını geliştirerek ilerlemeye devam etmesidir. Türkiye Türk Dünyası'ndan Çin sınırından Balkan'a, Afrika'ya kadar uzanan büyük bir coğrafyanın ümidi. Türkiye güçlü olursa oralardaki insanların başı dik olur. Bosna'daki insanların başı rahat, gelecek endişesi olmadan yeniden Sırp katliamına uğramadan yaşamasının şartı Türkiye'nin güçlü olmasıdır. Karabağ'ın bir daha işgal edilmemesinin şartı Türkiye'nin güçlü olmasıdır. Bunu hiç unutmayalım. Ekmeğimizi onlarla paylaşacağız. Bu gün Suriyelilerle, Afganlar dünyanın her yerinde vatandaşlarından kovulmuş insanların sığındığı bir coğrafyadır. Ama Türkiye her şeyden önce ekonomisiyle, toplumsal barışıyla, sosyal gelişmelerini sağlayarak bütün kurumsal sistemiyle ve emeğiyle bütünleşerek bu sorunlarını çözme gücüne sahip bir ülke olduğunu ortaya koymuştur. Buna devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Kimse Türkiye'ye bizim sunduğumuzdan daha parlak bir ekonomik, toplumsal kalkınma planı sunmuş değildir. Dolayısıyla sorunlar var ama sorunları çözen bir ülke var. Sorun her zaman olacak. İnsanın olduğu yerde meseleler olur, problemler olur. Onu çözme kabiliyeti olan bir devlet varsa gelecekten endişe edecek hiçbir şey yoktur. Türkiye yoluna devam edecek. Bağımsız bir ülkenin adıdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına rahmet okuyoruz. Minnet duyuyoruz. Şükranla anıyoruz. 100 yıl önce bir milli mücadelede batılı emperyalistleri yendiler. Bu gün aynı emperyalistler Türkiye'de ve Türkiye'nin akraba topluluklarına coğrafyasına saldırıyorlar."

"Milletimiz gerekli cevabı verecektir"
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Bilgin, "Şehit kavramı bizim dinimizde tarihimizde, kültürümüzde kutsal bir kavramdır. Kutsallarımıza saygısızlık edenleri o konuda duyarsız kalanları milletimiz gerekli cevabı verecektir. Ondan hiç endişeniz olmasın. Bu tür milletimizin kutsallarına dönük tavır alanların geçmişte millet tarafından cezalandırıldığı bir çok örnek vardır. Bu konuda duyarsızlıkları da milletimiz affetmeyecektir" şeklinde konuştu.
AK Parti ziyaretinde yaşlı bir kadının oğluna iş istemesi üzerine Bakan Bilgin, "En geç önümüzdeki hafta Pazartesi günü işe başlayacak" diyerek kadının oğluna iş sözü verdi. Bakan Bilgin ardından kentten ayrıldı.

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