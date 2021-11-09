Vali Tutulmaz ve GMİS yönetimi Atatürk’ü andı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tutulmaz ve GMİS yönetimi Atatürk’ü andı

İHA

Vali Tutulmaz ve GMİS yönetimi Atatürk’ü andı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve GMİS Yönetimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. Yılı münasebetiyle anma mesajı yayımladı.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, mesajında “Millî mücadelenin önderi, yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yılında milletçe büyük bir özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. Atatürk, tüm yaşamını milletine adamış, milli mücadele yıllarındaki güçlükler karşısında, milletine güvenerek tarihin akışını değiştiren destansı başarılara imza atmış, yok edilmek istenilen bir milleti, milletinden güç alarak, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla ayağa kaldırmış, eşsiz askeri dehası, üstün liderlik vasfı, engin ileri görüşlülüğü, sevk ve idare yeteneği ile milletimize yön vererek zaferle taçlandırılan Kurtuluş mücadelesi sonucunda yeni ve tam bağımsız bir devlet kurmuştur. Atatürk, milletimizin yazgısını değiştirerek, ülkesinin ve milletinin bugünlere güvenle kavuşmasını sağlamış, çağa damgasını vurmuş, Türk ve dünya tarihinde derin izler bırakmış bir liderdir. Asil milletimiz ve sevgili gençlerimiz; Atatürk'ün fedakâr, vefakâr milleti ile birlikte kurarak bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak hep ileriye ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışacak, büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni her daim gözetecek, sahip çıkacak, koruyacaktır.
Milli mücadelenin önderi, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Atatürk sonsuza dek gönlümüzde yaşayacak, O'na duyulan sevgi ve saygı hiçbir zaman eksilmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 83. yılında gönül borcu, özlem ve saygıyla anıyoruz” dedi.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu adına 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Mesaj şöyle;
“Türk ulusu; Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83’üncü yılında büyük bir özlemle anıyor. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak, tüm imkansızlıklara rağmen, ulus bilinci ve tam bağımsızlık inancıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir değişim ve gelişim yaşadı. Ulusal ve tam bağımsızlıkçı anlayış, Türkiye’nin hızla gelişmesinin ve dünyanın en güçlü ve onurlu ülkelerinden biri olmasının yolunu açtı. Atatürk’ün ortaya koyduğu ve yaşamı boyunca uyguladığı ilkeler, her türlü zorlukları aşmamıza ve çağdaş medeniyeti yakalamamıza yeter.
Bizler, O’nun ilkelerinin takipçisi olmaya, aydınlattığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz. O’nu bir kez daha rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnşaat bölümü öğrencilerine oryantasyon programı
YEREL HABERLER İnşaat bölümü öğrencilerine oryantasyon programı
Bakan Bilgin, "Hedefte Türkiye'nin olduğunu biliyoruz" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Kimse Türkiye'ye bizim sunduğumuzdan daha parlak bir ekonomik, toplumsal kalkınma planı, projesi sunmuş değildir" "(Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesi) Kutsallarımıza saygısızlık edenleri o konuda duyarsız kalanları milletimiz gerekli cevabı verecektir. Ondan hiç endişeniz olmasın"
YEREL HABERLER Bakan Bilgin, "Hedefte Türkiye'nin olduğunu ...
Servis araçlarına droneli denetim
YEREL HABERLER Servis araçlarına droneli denetim
Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türkiye hukuk devleti içerisinde kendi hukukunu uygulayarak kendi bağımsızlığını ayakta tutarak bütün bu saldırılara cevap veriyor" "Türkiye'nin önünde emeğin sorunlarını çözerek ilerleyeceğimiz bir dönem var" "Biliyoruz ki emekçiler huzur içerisinde çalışırlarsa yarınlarından endişe etmezlerse Türkiye'nin yarınından endişe etmesinin gereği kalmayacaktır"
YEREL HABERLER Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi ...
Ağaç budarken üzerine dal düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Ağaç budarken üzerine dal düşen kadın yaralandı
Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacak
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların ...
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Komisyonların yaptığı çalışmalar neticesinde toplumda büyük bir rahatlama olacak" "Çok kısa sürede eskisi gibi çok uzun olmayan sürede neticelendireceğimizi söyleyebilirim"
YEREL HABERLER Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Zonguldak'ta
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ...
Düzenek kurup LPG pompasıyla mutfak tüpü doldurdular
YEREL HABERLER Düzenek kurup LPG pompasıyla mutfak tüpü doldurdular
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil takla attı: 2 ...
ZBEÜ Tıp Fakültesi’nde amfi ve derslikler yenilendi
YEREL HABERLER ZBEÜ Tıp Fakültesi’nde amfi ve derslikler yenilendi
ZBEÜ’nün 12 projesine TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER ZBEÜ’nün 12 projesine TÜBİTAK’tan destek
Müşterisinin aracına bıçakla saldırdı
YEREL HABERLER Müşterisinin aracına bıçakla saldırdı
Uzun Mehmet’in kömürü buluşunun 192. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Uzun Mehmet’in kömürü buluşunun 192. yılı kutlandı
Vali Tutulmaz'dan emniyet kemeri çağrısı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz'dan emniyet kemeri çağrısı
Vali Tutulmaz, "Vaka sayılarında azalma var, aşılmada iyiyiz"
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, "Vaka sayılarında azalma var, aşılmada ...
Zonguldak-Ereğli yolunda yoğun sis görüş mesafesini düşürdü
YEREL HABERLER Zonguldak-Ereğli yolunda yoğun sis görüş mesafesini ...
Otomobil yol ile evin arasına düştü
YEREL HABERLER Otomobil yol ile evin arasına düştü
Trafik sıkışıklığına dubalı çözüm
YEREL HABERLER Trafik sıkışıklığına dubalı çözüm
Kullanılmayan tuvalet tepkilere neden oldu
YEREL HABERLER Kullanılmayan tuvalet tepkilere neden oldu
Zonguldak'ta denizi ve kentin üzerini kaplayan sis dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta denizi ve kentin üzerini kaplayan sis ...
'Akıl ve Zeka Oyunları' sınıfı ile yeteneklerine yenilerini ekleyecekler
YEREL HABERLER 'Akıl ve Zeka Oyunları' sınıfı ile yeteneklerine ...
Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı
YEREL HABERLER Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı
Zonguldak güne sisle uyandı
YEREL HABERLER Zonguldak güne sisle uyandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.