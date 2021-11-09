Mühendislik Fakültesi öğrencilerine girişimcilik semineri

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine GirişimcilikYenilikçilik Semineri gerçekleştirildi.
Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Volkan Arslan tarafından mühendislik fakültesi 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak bir günlük GirişimcilikYenilikçilik Semineri gerçekleştirildi.
Mühendislik Fakültesi Yeni Derslikler Binası Turkuaz Amfi’de I. ve II. öğretim öğrencileri için ayrı ayrı olmak üzere verilen GirişimcilikYenilikçilik Semineri’nin programında girişim, girişimcilik, yenilik ve yenilikçilik temel kavramlarının tanımları ve etki alanlarını belirleyen kapsamları hakkında genel ve ayrıntılı bilgiler verildi. Bilgilendirme sonrası eğitim sonucunda öğrenciler tarafından edinilen kazanımların ölçülmesi amacıyla bir değerlendirme sınavı yapıldı.
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