Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacak(3)



'MİLLETİMİZ AFFETMEYECEKTİR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. PKK üzerinden Türkiye'ye saldırıldığını belirten Bilgin, "Türkiye'ye düşman olan bir terör örgütü üzerinden Türkiye´ye saldırıyorlar. Türkiye'ye saldıran kiralık bir örgüt. Cinayet örgütü bu. Türkiye'de iç savaş çıkarmak istiyorlar. Cumhuriyetin 100'üncü yılında ihracatımızı 1 trilyon dolara çıkarmamız lazım. Bunu başardığımızda, tüm beklentileri hayal kırıklığına dönüşecek. Milletimizin desteğiyle bunu yapacağız. O zaman Türkiye bir yıldız gibi bu coğrafyada parlayacak" dedi.

Bilgin, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfretmesiyle ilgili soru üzerine de, "Şehit kavramı bizim dinimizde, tarihimizde, kültürümüzde kutsal bir kavramdır. Bizim kutsallarımıza saygısızlık edenlere, bu konuda duyarsız kalanlara milletimiz gerekli cevabı verecektir. Hiç endişeniz olmasın. Bu tür milletimizin kutsallarına dönük tavır alanların geçmişte millet tarafından cezalandırıldığını gösteren birçok örnek vardır. Onun için bu konuda duyarsızlıkları da milletimiz affetmeyecektir" diye konuştu.

Bilgin, oğlu için iş isteyen bir kadına da söz verdi. Partililerle bir süre görüşen Bilgin, ardından kentten ayrıldı.DHA-Ekonomi Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK

2021-11-09 17:24:03



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