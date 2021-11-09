Ormanlı’da mahalle yolları yenileniyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde yol yenileme çalışması yapıldı.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’un talimatıyla, mahalle yollarında yenileme ve bakımonarım seferberliği yaşanıyor. Beldeye bağlı Seyitahmetli Mahallesi’nde 2 bin metrekare yol yenileme çalışması yapıldı. Ormanlı Belediyesi ekipleri tarafından mahallenin yollarında kilit parke taşı çalışmalarına da başlandı. Öte yandan beldeye bağlı Sinitli Mahallesi Cevizlik yolunda alt yapı kanal çalışması yapıldı. Program kapsamında belirlenen yolda kumlama, stabilize çalışmalarının ardından kilit parke taşları ekipler tarafından döşendi.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol da çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgiler aldı. Mahalle halkı da çalışmalar için başta Başkan Bayram Başol olmak üzere ekiplere teşekkürlerini iletti.

Belde halkının her daim yanlarında ve hizmetinde olduklarını ifade eden Başkan Başol, “Geçtiğimiz aylarda, sel sonrası yaşanan mağduriyetin giderilmesi noktasında çalışmalar yapmıştık. Daha sonra da ulaşımda sıkıntı çekilmemesi ve daha modern görünüme sahip olması için sokaklarımızda kilit parke taşı çalışması başlattık. Ormanlı’mızda vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir kent konusunda söz vermiştik. Aynı zamanda alt yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Sinitli Mahallemizde su ve kanalizasyon hatlarında yenileme çalışması yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla alt yapı sorunlarını da gidermiş olacağız. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu sabırları için teşekkür ediyorum. Beldemizin güzelleşmesi noktasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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