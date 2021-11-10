Şehit Aileleri Türkan’a seslendi: "Milletvekilinden İstifa etmesini istiyoruz"

Zonguldak Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Cihan Köktürk, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ı şehit yakınana küfür etmesi nedeniyle kınadı.

Zonguldak Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Cihan Köktürk, yaşanan olayın ardından Lütfü Türkkan'ın özür dilemesinin yeterli olmadığını milletvekilliğinin düşürülmesini talep ettiklerini söyledi. Köktürk, "Zonguldak Şehit Aileleri camiası olarak Lütfü Türkkan'ın bu hareketinin kabul görmesinin mümkün olmadığını, Türk Milletinden özür dilemesinin yetmeyeceğini, Milletvekilliğinden de istifa etmesini, istifa etmezse Milletvekilliğinin T.B.M.M. kararı ile düşürülmesi hususunu talep etmekteyiz” dedi.

Köktürk, "Geçen hafta sonu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşner ile beraber partililerce Bingöl ilimize yaptıkları ziyaret esnasında, kardeşi şehit olan bir vatandaşımızın tepkili konuşmalarına karşılık veren ensesine sarılarak hareketlerini kısıtlayan ve başaramayınca da kız kardeşine küfrederek ittiren Kocaeli Milletvekili ve Meclis Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı nefretle kınıyoruz. Şehit Aileleri ve Gazilerimize son zamanlarda yapılmak istenen hakaret ve hareketlerin ülke çapında durdurulması yönünde ilgili Birim ve Yetkililerin harekete geçmesi, gerekli kararların geciktirilmeden alınması uygun olacaktır. Zonguldak Şehit Aileleri camiası olarak Lütfü Türkkan'ın bu hareketinin kabul görmesinin mümkün olmadığını, Türk Milletinden özür dilemesinin yetmeyeceğini, Milletvekilliğinden de istifa etmesini, istifa etmezse Milletvekilliğinin T.B.M.M. kararı ile düşürülmesi hususunu

talep etmekteyiz. Bu talebimizin Meclisimizce de ele alınacağını ve bu doğrultuda karar verileceğini ümit etmekteyiz” diye konuştu.

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