Alaplı'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Zonguldak Alaplı ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

İlk tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saat 09.05'te ise iki dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtındaki tören sona erdi. Törene, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Belediye Başkan vekili Ahmet Aydın, Emniyet Müdürü Hakan Çelik, Garnizon Komutanı Ergün Gündoğar, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Anma programı Alaplı Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Alaplı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programında, konuşmaların ardından Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü dolayısıyla şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Başkan vekili Ahmet Aydın be Alaplı Meslek yüksek Okulu Müdürü Ahmet Oturak tarafından verildi.

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