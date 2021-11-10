Vekalet, Meclis Üyesi Ahmet Aydın’da

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’nin sağlık sorunu nedeniyle şehir dışında olduğundan Belediye Başkanlığı görevine Meclis Üyesi Ahmet Aydın vekalet ediyor.

Çarşamba gününden başlayarak 3 gün vekalet edecek olan Ahmet Aydın "Belediye Başkanımız izinli ve görevli olduğu zaman Belediye Başkanlığı için sırası ile Meclis Üyesi arkadaşlarımıza vekaleti veriyor. Vekaleti hafta sonuna kadar devam edecek. Belediye Başkanımız sağlık sorunları sebebiyle İl dışından dönünceye kadar bu görevi en iyi şekilde yapma gayreti içinde olacağım. Bizleri bu göreve layık gördüğü için Belediye Başkanımız Nuri Tekin’e çok teşekkür ediyorum" dedi.

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