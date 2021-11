Şehitler için minibüsüne yazdığı yazı ilgi odağı oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde servis esnafı olan Serdar Acar, minibüsüne yazdığı yazıyla dikkat çekiyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde ikamet eden Serdar Acar (35), taşımacılık yaptığı minibüsünün camına yapıştırdığı Şehit Ömer Halisdemir ile Şehit Fethi Sekin’in fotoğrafları ve cama yazdığı yazıyla dikkat çekiyor.

Minibüsün arka camında, Türk bayrağı tasarımı ile birlikte yer alan Şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafının yanında “Bu Türk çocuğu”, Şehit Fethi Sekin’in fotoğrafının yanında ise “Bu Kürt çocuğu” yazısı ve ortada ise “Ülkemi bölmek isteyenler ise O... çocuğudur” yazısı yer alıyor.

Gittiği her şehirde ilgi odağı olan minibüsün sahibi Serdar Acar, bugüne kadar hiçbir olumsuz tepki almadığını ifade etti. Hiçbir ceza almadığını da söyleyen Acar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Şehirler arası kendi aracımla servis çekiyorum, kendi aracımla tur ve gezi işleri yapıyorum. Aracımın arkasına yaptırdığım tasarım kendi fikrimdi, kendi düşüncemin ortaya koyduğu bir afiştir. Daha önce de eski arabamda vardı. O araç, ÇaylıoğluEreğli arasında hizmet veriyordu. Onda fazla dikkat çekmedi, çünkü Çaylıoğlu Ereğli arasında çalışıyor, fazla gören yok. Bu aracıma yaptırdım, bu araç Türkiye’nin her noktasına gidiyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çok ilgi gördü. Bugüne kadar hiç olumsuz tepki almadım, aksine herkesin hoşuna gitti. Vatandaşlar fotoğraf çektirdiler, helal olsun dediler. Bir tane bile olumsuz tepki almadım. Hatta bizim söylemek isteyip de söyleyemediğimiz cümleleri sen yazıp aracını koymuşsun dediler. Şehitlerimiz bir gün değil, her zaman hatırlansın, unutulmasın amacıyla bu yazıyı koydum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.