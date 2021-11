UMKE'den nefes kesen tatbikat Ekiplerin ortak tatbikatı yürekleri ağızlara getirdi

Zonguldak'ta 10.Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi bölge kampı Karaman beldesinde düzenlendi.

Üç gün sürecek olan kampa Zonguldak, Bolu, Karabük’te Bartın’dan onlarca ekip katıldı. Kampın ikinci gününde araç kazası, ağaç altında kalma ve kayıp şahıs tatbikatı yapıldı. Tatbikata, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç, kamu kurum ve kuruluşları katıldı.

Gerçeği aratmayan şekilde yapılan tatbikat yürekleri ağızlara getirdi. Ekipler büyük titizlikle yürüttüğü tatbikatta olay anında neler yaptıklarını yaralı vatandaşların nasıl kurtardıkları gözler önüne serdi. Gerçekleşen tatbikat protokol üyelerinden büyük takdir topladı. Tatbikatın sonunda ise katılan illere teşekkür belgesi ve madenci heykeli takdim edildi.



"Her türlü olumsuzluğa karşı hazır olmamız gerekiyor"

Tatbikatın sonunda teşekkür belgeleri takdim edildi. Yapılan tatbikatın başarılı geçtiğini ve emeği geçenlere teşekkür eden Vali Mustafa Tutulmaz, “Ülkemiz maalesef afetlerin yoğun olduğu bir coğrafya üzerinde. Son yıllarda iklim değişiklikleri de bu afetleri arttırıyor. Bunun yanında özellikle bulunduğumuz coğrafya her iklim şartında bizi hazırlıklı olmaya itiyor. Gerek bu tür tatbikatlarla gerekse de diğer acil önlemler konusunda alacağımız önlemlerle her türlü olumsuzluğa hazır olmamız gerekiyor. Gönül ister ki hiçbir olumsuzluk olmasın. Fakat işin içerisinde bu tür olumsuzluklar da zaman zaman olabiliyor. O zaman biz önce olumsuzlukların olmaması için tedbir alacağız. Hasbelkader olduysa da bunları en kısa sürede herhangi bir cana mâl olmadan nasıl çözeriz bunun için tedbirler alacağız. İşte bu tatbikatta bunun bir parçasıydı. Güzel bir tatbikat oldu. Doğada gerçeğine çok yakın bir tatbikat oldu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.