Bakan Bilgin'in açıklaması sevinç yarattı



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in kömür madenlerindeki iş kazalarında ölen sigortalıların yakınlarına tanınan 'kamuda istihdam' hakkıyla ilgili yasa tasarısında süre sınırlamasının kaldırılması için çalışma yapıldığı açıklamasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2018 yılında kabul edilen yasa tasarısı kapsamında '10 Haziran 2003 tarihi ile 13 Mayıs 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucu ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmelerine imkân sağlanması amaçlanmaktadır' denilerek, istihdam hakkına tarih sınırlaması getirildi. Kamuda istihdam hakkının belirli tarihler arasında sınırlandırılması Zonguldak'ta maden şehidi ailelerini mağdur etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirdiği Zonguldak ziyaretinde kömür madenlerindeki iş kazalarında ölen sigortalıların yakınlarına tanınan 'kamuda istihdam' hakkıyla ilgili yasa tasarısında süre sınırının kaldırılması için çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Bu açıklama, maden şehidi ailelerini mutlu etti. Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, tüm maden şehidi yakınlarının bu haktan yararlanabilmesi için mücadele ettiklerini söyledi. Süre sınırının Bakan Bilgin tarafından da kaldırılması gerektiği yönündeki görüşlerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Yiğit, "Bu yasa kapsamında 175 kişi istihdam edildi. Bizler de 2003 yılından önce 1992 yılında Kozlu'da, 1983'te Armutçuk'ta, 1990'daki maden şehitleri bu kapsamın dışında kalmıştı. Yasaya bunların da dahil edilmesi için girişimlerimiz oldu. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'e konuyu getirdik, bu konu Türk-İş'e iletildi, sonra da Cumhurbaşkanımıza bilgi verildi. Zonguldak'a gelişinde bu konuyu Bakanımız hem GMİS sendikası ziyaretinde tüm maden şehitlerinin çocuklarının kamuda istihdam edilmesi konusunda tarih sınırlamasının doğru olmadığını ve kaldırılacağı müjdesini verdi. Bu bizler için son derece sevindirici oldu. Tarih sınırlanmasından ötürü şehit madencilerin çocukları mağdur olacaklardı. Bu sınırlamanın kalkması bizim için önem arz ediyor. Yaraların sarılması için güzel bir haber aldık." dedi.

Yasal düzenlemenin en kısa sürede yapılmasını beklediklerini söyleyen Yiğit, süre sınırının kaldırılmasıyla istihdam hakkından yaklaşık 350 kişinin yararlanmasını öngördüklerini ifade etti. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-11-10 18:39:45



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