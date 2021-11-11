Kirlilik haritasını uydu verileriyle tespit ettiler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve ekibi, geliştirdiği yazılımla Türkiye'nin tamamını veya herhangi bir noktasındaki azot dioksit seviyesini görüntüleyebiliyor.

Fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan azot dioksit; ZBEÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen yazılımla takip ediliyor. Türkiye'nin tamamını uydu verilerine dayalı olarak görüntüleyebilen ekip, pandemideki kapanmalarda yaşanan kirliliğin azaldığına dikkat çekerken kapanmanın sona ermesinin ardından yeniden arttığı gözlemlendi.

Türkiye'nin en kirli illeri arasında üç büyük metropol olan İzmir, Ankara ve İstanbul'un ardından Bursa, Kocaeli'nin olduğunu anlatan Kutoğlu, Karadeniz'de de Zonguldak ve Samsun'un Türkiye ortalamasının üzerine çıktığını aktardı. Kutoğlu, "NO2 (Azot dioksit) fosil yakıtların, yani gaz, kömür ve yağların yanması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ekibimizin geliştirdiği yazılımla, artık Türkiye'nin tamamının veya herhangi bir noktasındaki atmosferde bulunan NO2 seviyesini uydu verilerine dayalı olarak aylık ortalama veya ilgili günün verisi varsa günlük olarak görüntüleyebiliyoruz. Aşağıda sırasıyla, Türkiye'nin 2018, 2019, 2020 ve 2021 Eylül ayı ortalamaları görülüyor. Zonguldak için bir kötü haber, Karadeniz kıyısının NO2 bakımından en kirlisi görünüyor. İyi haber ise 2021 Eylül önceki yıllara göre ortalama olarak çok daha iyi. Bununla birlikte Türkiye ortalaması ile Zonguldak Eylül ayı değerleri karşılaştırıldığında bazı günler kirliliğin Türkiye ortalamasının iki katına çıktığı görülüyor" ifadelerine yer verdi.

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