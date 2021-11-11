İlçeye bisikletiyle heykeli dikilmişti, hayatını kaybetti

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bisikletiyle birlikte heykeli dikilen İsmail Zengin vefat etti.

55 yıl önce doktor tavsiyesiyle bisiklete binmeye başlayan emekli İtfaiye Amiri İsmail Zengin'in heykeli Pehlivanlar Mahallesine dikilmişti.

79 yaşındaki Zengin hayatını kaybetti. Zengin’den geriye bisikletli heykeli kaldı.

İsmail Zengin’ in cenazesi yarın Pehlivanlar Mahalle Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

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