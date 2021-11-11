Hastaneden hayırseverlere teşekkür plaketi

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi’nin tadilatı için bağışta bulunan hayırseverlere plaket verildi.

Çaycuma Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Onur Merdivan tarafından poliklinik çatılarını tadilat yaptıran hayırsever Hülya Çil Kanlı, Asiye Soydan ve Cemal Tabak’a teşekkür plaketi verildi. Başhekim Merdivan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Feti Kuzu, hastaneye verdikleri katkılarından dolayı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emine Uysal Özfidan’ın hastası olan Asiye Soydan ve hastane çalışanı Özlem Güncan’ın yakını Hülya Çil Kanlı ile Cemal Tabak’a teşekkürlerini sundu.

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