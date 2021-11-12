İzolasyona uymayan 6 kişiye ceza

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Zonguldak'ta salgın denetim merkezi tarafından yapılan denetimlerde izolasyona uymayan 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta ililçe salgın denetim merkezi tarafından il genelinde denetim gerçekleştirdi. 31 ihbara karşılık 2 bin 81 resen denetleme yapıldı. 4 işyeri/kişiye birinci uyarı verildi. 6 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı. 3 bin 247 kez izolasyon denetimi yapıldı.

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