Kdz. Ereğli’de muhtarlar talep ve sorunlarını aktardı

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarının talep ve soruları hakkında toplantı yapıldı.

Kdz. Ereğli ilçesinde Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde Kaymakam Mehmet Yapıcı’nın Başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Akca ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda köy ve mahalle muhtarlarının talep ve sorunları aktarılarak, istişarede bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.