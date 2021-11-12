Kdz. Ereğli sahilinde ölü yunus bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahilde gezerken vatandaşlar, kıyıda yaklaşık 2 metre boyunda ölü yunus buldu.

İlçeye bağlı Mervealtı mevkiindeki sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kıyıya vurmuş yaklaşık 2 metre boyunda ölü yunus buldu. Balıkçılar, yunusun balıkçı ağlarına takılıp ölmüş olabileceğini ifade ettiler. Vatandaşlar, "Yunus aynı zamanda çok duygusaldır. Çok zaman denizdeki gemilerle yarış ederler. Yunus yarışı kaybederse intihar edebilir. Onun için bir gemi kaptanı bir yunusu gördüğünde yavaşlar. Nedeni ise yunusun yarış yapmak düşüncesi içine girmemesidir. Yunuslar aynı zamanda insanların denizdeki en yakın dostudur. O yüzden yunusa zarar gelmesini kimse istemez" ifadelerine yer verdi.

Yunusun hastalık bulaştırma riskine karşı sahilden kaldırılması istendi.

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