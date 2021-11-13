Yıldız, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ağar’a taziyede bulundu

Açık Lise sınavları ne zaman, online mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız; TÜRKİŞ Genel Mali Sekreteri ve Yolİş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar’a taziye ziyaretinde bulundu.

TÜRKİŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar’ın ağabeyi Sedat Ağar vefat etti. Cenazesi Adana ili Ceyhan ilçesi Haydarağa Köyü’nde defnedildi. TÜRKİŞ Genel Mali Sekreterler Semineri nedeniyle Adana’da bulunan GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Haydarağa Köyü’ne giderek TÜRKİŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar’a taziyede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.