Türk Sineması gününde jandarmadan öğrencilere jest

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14 Kasım Türk Sineması Gününde hiç sinemaya gitmemiş çocuklar için sinema ekinliği düzenledi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından “14 Kasım Türk Sineması” günü okulların tatil olması sebebiyle Elvanpazarcık İlk ve Ortaöğretim Okulundan daha önce sinemaya gitmemiş 9 öğrenci için sinema etkinliği düzenledi.

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