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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kdz. Ereğli TSO, 40 binin üzerinde istihdam hedefliyor

İHA

Kdz. Ereğli TSO, 40 binin üzerinde istihdam hedefliyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, oda üyesi imalat, inşaat, nakliye otomotiv ve sac ticareti sektöründe ilçede hizmet veren iş insanları ile kahvaltıda buluştu.
Kdz. Ereğli TSO tarafından Tims Fabrika’da kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğindeki kahvaltıya; imalat, inşaat, nakliye otomotiv ve sac ticareti sektöründe ilçede hizmet veren iş insanları, dernek yöneticileri ve esnaf katıldı. Kahvaltı, odanın faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filmi ile başladı.
Kahvaltı sonrası katılımcılara hitaben konuşma yapan Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Ereğli’nin sosyo kültürel, ekonomik ve potansiyeli ile ilgili bilgiler verdi. 1975 yılında kurulan odanın köklü bir geçmişe sahip olduğunu her geçen gün üye sayısını artırdıklarını ifade eden Başkan Keleş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ndeki (TOBB) görevleri, pandemi döneminde yapılan hizmetler, KOSGEB danışmanlığında üyelere sağlanan hizmetler, fuarlar ve çalışmalar ile ilgili bilgiler aktardı.
Gıda perakendeciliği konusunda ulusal marketlerde her şeyin satılmaması ile ilgili TOBB ve bakanlığa taleplerinin iletildiğini belirten Keleş, “Göreve geldikten sonra kurumsallaşma adına bir takım çalışmalar yaptık. Odamızı hem fiziki hem donanım olarak gücünü sizlere vermiş olduğumuz hizmetleri artırabilmek için bir takım yatırımlar yaptık. Pandemi sürecinde burada sanayici, nakliyeci arkadaşlarımız var; durmadan çalışabildik. Sokağa çıkma olduğu zamanlarda 56 bin kişiye çalışma izni aldık, sanayimizin 1 gün bile aksamadan çalışmasına yardımcı olduk. Sizlerden gelen talepler noktasında kısa çalışma ödenekleri aldık. TOBB Nefes Kredisi ile üyelerimize pandemi döneminde 15 Milyon TL tutarında kredi kullandırdık” dedi.

Keleş, “İlköğretim öğrencilerine 30 bin kitap dağıttık”
Eğitim konusundaki yardımlara oda olarak önem verdiklerini ve keyif aldıklarını ifade eden Başkan Keleş, pandemi dolayısıyla bu sene 150 adet tablet dağıtımı ile bini aşkın öğrenciye bot ve mont dağıttıklarını, 23 Nisan 2020 ve 2021’de ise okula gidemeyen ilköğretim öğrencilerine toplam 30 bin okuma kitabı dağıttıklarını, YSK’da ilk bine giren Ereğlili öğrencilerin ödüllendirildiğini, Ereğli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ni TOBB’da proje okul haline getirdiklerini söyledi.
Ağır Ceza Mahkemesi kurulması için çalışmaları sonrası denetimli serbestlik bürosu açıldığını ifade eden Keleş, “Üniversite yeri tahsisi sorunu çözüldü, oda olarak proje ücretine maddi katkı sağlandı ve temel atılması çok yakında. Ereğli’nin kültürel mirasının ortaya çıkması için Acheron vadi çalışmasına maddi destekte bulunduk” dedi.

Keleş, “fındık üretiminde 6. sıradayız”
Teknokent’in Ereğli’ye şube açması için çalışmalara başladıklarını aktaran Keleş, Kandilli Bölgesi Alacaağzı Maden ocakları ile ilgili bin kişinin istihdam edilmesinin planlandığını söyledi.
Kdz. Ereğli TSO Başkanı Keleş, tarımsal kırsal kalkınma ile ilgili de bilgi vererek, “Zonguldak ili tarımsal ve kırsal kalkınma kapsamına alındığında üyelerimize çok büyük iş fırsatları sağlanmış olacaktır. Bölgemiz fındık üretiminde Türkiye’de 6. sıradadır, bu yıl fındık üretiminde bölgemize bir buçuk milyar lira girdi sağlanmıştır” dedi.

Ereğli TSO’nun ‘Mega Projesi’ hayata geçiyor
Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, ilçedeki kurulu bulunan ve 2 bin 66 kişinin istihdam edildiği mevcut Organize Sanayi Bölgesi’nde yer kalmadığına vurgu yaparak, 2. OSB için müjde verdi. Taleplerin alınarak dosyanın Bakanlığa teslim edildiğini aktaran Keleş, proje sonunda 4 bin kişinin istihdam edilmesi planlandığını söyledi. 5 yıllık süre içerisinde hedeflerinin 10 bin yeni istihdam ve 5 bin ilave üniversite öğrencisi olduğunu ifade eden Keleş şunları söyledi.
“2. OSB projemiz, tersanelerin yeniden canlandırılması ve ilçemize yeni yatırım yapmayı planlayan fabrika ve işletmelerle birlikte istihdam sağlanması için çalışacağız” dedi.
Düzenlenen programa iş insanlarından yoğun katılım sağlandı.

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