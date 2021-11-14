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'En uzun mangal' ödüllü Ereğli'deki festivalde 15 ton hamsi dağıtılacak

DHA

'En uzun mangal' ödüllü Ereğli'deki festivalde 15 ton hamsi dağıtılacak


Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde geleneksel hale gelen hamsi festivalinin 14'üncüsü, 21 Kasım'da sahil şeridinde gerçekleştirilecek. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 2002 yılında 2002 metrelik en uzun mangal ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiklerini hatırlatarak, "Bu sene de 2002 metrelik mangallarımızı sahile koyacağız. 15 ton hamsi dağıtılacak" dedi.
Ereğli Belediyesi, 2002 yılında 2002 metrelik en uzun mangal ile Guinness Rekorlar Kitabına girdikleri hamsi festivalinin 14'üncüsü için hazırlıklarını sürdürüyor. Belediyeye ait atölyelerde, festival için mangal ve ızgaralar yapılarak soğuk hava depoları hamsiler için özenle hazırlanıyor. İlçe merkezindeki sahil şeridinde yapılacak festivalde, 2002 yılındaki rekorun hatırlanması için 2002 metrelik mangal kurulacak. Festivalde halka ücretsiz olarak 15 ton hamsi, 5 ton mangal kömürü, 500 adet mangalları yakmak için jel, 2 bin adet ızgara, 10 bin şişe su, 7 bin 500 adet ekmek, 1,5 ton soğan dağıtılacak. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, diğer illerden de sağlanacak katılım ile binlerce kişinin festivalde en lezzetli hamsileri yiyeceğini söyledi.
'HAMSİNİN BOL OLDUĞU ZAMANDA FESTİVAL YAPIYORUZ'
Posbıyık, bu yılki festivalin onur konuğunun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün yaklaşması nedeniyle öğretmenler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"2002 yılında dünya rekorunu kırmıştık. O günleri bir hatırlarsak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren rekor, Peru'nun elindeydi. 632 metre mangal yapmışlar ve et pişirmişlerdi. Bu rekoru kırmak için Guinness merkezi Londra'ya müracaat ettik. Rekoru tazelemek istediğimizi söyledik, bütün hazırlıklar yapıldı. 2002 yılında 2002 metre uzunluğundaki mangal ile 15 ton hamsi pişirmek suretiyle bütün sivil toplum örgütlerini alanda topladık. Dünya rekorunu, Karadeniz Ereğli'ye getirdik. O yıldan itibaren rekor bizde olduğu için her kasımda hamsinin en bol olduğu zamanlarda festival yapıyoruz."
'1,5 TON SOĞAN DAĞITILACAK'
Bu sene de 2002 metrelik mangalları sahile koyacaklarını belirten Posbıyık "5 ton mangal kömürü aldık. 500 adet mangalları yakmak için jel aldık. 2 bin adet ızgaramızı hazırlattık. 15 ton hamsi, 10 bin şişe su dağıtılacak. 7 bin 500 ekmek dağıtılacak. 1,5 ton soğan dağıtılacak. Biliyorsunuz ki, hamsi soğansız yenmez. 300 kilo limon ve bol miktarda ıslak mendil hazırladık. 21 Kasım Pazar günü saat 13.30'da alanımızda hamsi pişirme işlemine başlayacağız" diye konuştu.
FESTİVALİN SLOGANI 'HAMSİVAC'
Ayrıca Hamsi balığının koronavirüse karşı da koruyucu etkisi olduğunu ve festival sloganının 'Hamcivac' olarak belirlediklerini belirten Posbıyık, "Hamsinin koronavirüse karşı da doğal bir lezzet olduğunu düşünüyoruz. Ondan ötürü de adına 'Hamsivac' adını koyduk. Hamsiyi yediğinizde, hamsi aşısı olmuş gibi Covid-19'a karşı dirençli olacaksınız. O yüzden bütün herkesi, Karadeniz Ereğli'ye davet ediyorum" diyerek çağrı yaptı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Sinan KABATEPE
2021-11-14 12:15:07

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