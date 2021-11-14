Zonguldak'ta ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi’ çalışmaları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi çalışmaları Zonguldak'ta başladı.

Emine Erdoğan'ın "kütüphaneler, eğitimin ve okulların kalbidir. Projemizin, tüm okullarımızda bu kalbin güçlü bir şekilde atmasına vesile olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandığı projede İl Millî Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Zonguldak 'ta kütüphanesiz okul kalmaması için çalışmalara başladı. Okumanın önemine değinen ve çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması gerektiği vurgusu yapan İl Müdürü "İlimizde kütüphanesi olmayan okullara kütüphane yapılması, kütüphanesi bulunan okullarda ise mevcut kütüphanelerin iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar başlatıldığını ifade etti. İlimizde 307 okulumuzun 157’sinde kütüphane vardır; 150 okulumuzda kütüphane yoktur. Üç meslek lisemizin okul müdürleri ile kütüphane talebinde bulunan okullara gidilerek yerinde incelemelerde bulunulmuş ,yapılacak kütüphaneler için tasarımlar geliştirilmektedir. Kütüphaneleri bulunan bazı okullarımızda kütüphane rafları bazılarında masa ve sandalye bazılarında ise kitap eksikliği vardır. Bu okullarımızdaki eksiklikler tamamlanacaktır .Kütüphane yeri olmayan okullarımızın uygun olan koridorlarına kitaplık yapılacaktır. Kütüphanesi olmayan 150 okulumuzla ilgili gerekli tespitler yapılmış olup, kütüphanelerin oluşturulması ile ilgili 3 meslek lisemizle gerekli protokoller imzalanmış olup çalışmalar hızla devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Aldoğan “Okullarımızdaki fiziki mekânları iyileştirmek için çalışıyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli şartlarda eğitime devam etmeleri en büyük arzumuz. ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi ile de çocuklarımıza kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırabileceğimiz alanlar oluşturmak istiyoruz. Günümüzde toplumlar, sahip oldukları bilgi birikiminin çoğunluğunu kitaplar sayesinde edinmektedir. Geri kalan bilgi ise tecrübeler ile öğrenilir. Kitap okumak, düşünce yapısı ve hayal gücünü geliştirir, kendimizi ifade etme yeteneğimizi geliştirir. ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi ile amacımız çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların düşünen, üretebilen, kendini daha iyi ifade edebilen bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır” dedi.

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