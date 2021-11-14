Kdz. Ereğli Belediyespor, İstanbul’dan 1 puanla dönüyor

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta oynanan maçta Karadeniz Ereğli Belediyespor, Beykozspor ile 11 berabere kaldı.

Kdz. Ereğli Belediyespor, sezonun üçüncü maçında Beykozspor’a konuk oldu.

Maçın ilk yarısını 10 geride kapatan eflatun beyazlılar, 2. yarıda etkili bir oyun ortaya koyarak 78. dakikada Sinan Uzun ile beraberlik golünü buldu. Maçta başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Öte yandan teknik adam Ertuğrul Sağlam da maçı tribünden takip etti.

Ereğli ekibi, 21 Kasım’da Bakırköyspor ile karşılaşacak.

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