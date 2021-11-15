Zabıtadan marketlere denetim; 7 işyerine cezai işlem uygulandı

Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri marketlere denetim yaptı. Denetimlerde 7 markete tarihi geçmiş ürün satmaktan cezai işlem uygulandı.
Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri marketlere denetim yaptı. Zabıta ekipleri kent merkezinde marketlere reyon etiket ve kasa uyumu, gramaj denetimleri yaptı. Denetimlere son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 7 markete cezai işlem uygulandı. Yine denetimlerde özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve Covid19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.