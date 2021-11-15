TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, "Mevcut ayak hava giriş ve çıkışına kapatılmıştır"

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Armutçuk Müessesesi’ndeki yangınla ilgili açıklamada bulundu.

TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 500 kodundaki üretim ayağında yangın çıktı. TTK ekiplerinin söndürme çalışmaları başlatarak müdahalede bulunduğu öğrenildi. Yetkililer tarafından olayla ilgili herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.

Maden ocağında yaşanan yangın sonrası TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Armutçuk Müessesesi’nde halen üç üretim ayağı çalışmaktadır. Eksi 500, 510 kodları arasında çalışan bir üretim ayağımızda kısmi yanma tabir edilen mikron düzeydeki kömürlerin oksijenle beraber teması sonucu ortaya çıkan karbonmonoksit gazının ortam havasında yapılan tespitlerde risk oluşturmaya başlaması sebebiyle mevcut ayak hava giriş ve çıkışına kapatılmıştır. Armutçuk Müessesesi’ndeki ocak genelinde işçilerin komple dışarıya çıkartılması ve tahliyesi söz konusu değildir. Kısmi olarak ayağın çalışıldığı kısım baştan ve dipten kapatılmıştır. 12.45 itibariyle risk ortadan kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.