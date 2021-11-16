İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde yaşandı. 74 AS 315 plakalı araç ile 74 DF 583 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

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