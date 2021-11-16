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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ZBEÜ’de diyabet günü etkinlik ve danışma kurulu toplantısı düzenlendi

İHA

ZBEÜ’de diyabet günü etkinlik ve danışma kurulu toplantısı düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Dünya Diyabet Günü kapsamında etkinlik ve merkez danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Dünya Diyabet günü kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinde farkındalık etkinliği ve devamında Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara, Genel Sekreter Hayri Bulazar, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin, Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Gümüş, Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ömercan Topaloğlu, akademisyenler, idari personeller, öğrenciler, hasta ve yakınları ile basın mensupları katıldı.
15 Temmuz Şehitler Kampüsünde “Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinde “Diyabet Risk Belirlemesi, Kan BasıncıTansiyon Ölçümü, Ağırlık Ölçümü yapıldı. Devamında Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu tarafından Türkiye’de Kamuda ilk ve tek olan, Avrupa Obezite Merkezi akreditasyonu bulunan merkez faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.
Sunumda eğitim faaliyetleri, gerçekleştirilen ve devam eden araştırmalar ile projeler, sağlık hizmeti faaliyetleri anlatıldı. Üniversitenin Zonguldak merkezinde halkın kolayca ulaşacağı, ücretsiz başvuru yaptıklarında hastalıkları ile ilgili hizmetlerden yararlanabileceği anlatıldı. Merkez bünyesinde Obezite polikliniği, Diyabet Polikliniği, Endokrinoloji Polikliniği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği, Diyet Polikliniği, Psikiyatri Polikliniği, Podoloji Polikliniği, Tiroid Ultrasonografisi ve Biyopsileri, Fizyoterapi Ünitesindeki hizmetler hakkında bilgiler verildi.
Dünya Diyabet Günü nedeniyle Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu diyabetle ilgili şu açıklamaları yaptı:
“İnsülin hormonu keşfinin 100.yılındayız. Diyabet hastalığı, yaşam tarzımızın değişmesi, fiziksel aktivitemizin azalması ve obezitenin de artmasıyla sıklığı ve önemi giderek artmaktadır. Ayrıca kronik ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Ayrıca dünyadaki bulaşıcı olmayan en yaygın hastalıktır ve ölümlerin beşinci sıradaki nedenidir. Her 11 yetişkinden biri diyabetli, her iki yetişkinden biri diyabet olduğunu bilmemektedir. Diyabet konusunda; toplumda farkındalığın arttırılması ve konunun öneminin vurgulanması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ile Dünya Diyabet Federasyonu’nun (IDF) öncülük ettiği, Tıp tarihinde bu güne kadar üretilmiş olan en değerli molekülü “insülin hormonu”nu bulan Frederick Banting’in doğum günü “14 Kasım Diyabet Günü”nde tüm dünyada her yıl çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Zonguldak’ta 2004 yılında ve güncel yaptığımız çalışmalarda; bilinen şeker hastalığı oranının yüzde 14, Şeker hastalığı olduğu halde durumunu bilmeyen hastaların oranı yüzde 7 oranında tespit edilmiştir. Yaklaşık 600 bin nüfuslu Zonguldak ili genelinde neredeyse 1/5 (5 kişiden biri)’nde şeker hastalığı ile ilgili metabolik bozukluklar bulunmaktadır. Ülkemizde ve bölgemizde diyabet hastalığı ile mücadele edilmektedir. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri ile üniversitemiz bölgede lider özelliklerini sürdürmektedir. Bu sürekliliği Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile kamuda ilk faaliyete geçen, Bir Avrupa Obezite Merkezi olarak akredite Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimiz faaliyetleriyle sağlamaktadır. Bu konuda başta desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can’a, Başhekimimiz Doç. Dr. Özcan Pişkin’e, akademik ve idari personellerimize, etkinlikten faydalananlara ve katılımcılara teşekkür ederim.”
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı yaptığı açıklamada; “Bu yıl “Dünya Diyabet Günü” kapsamında üniversitemizde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Dünya Diyabet günü kapsamında 12 Kasım 2021 Cuma Saat 11.30 da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İbni Sina Sağlık Kampüsü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hastane Başhekimliği Giriş Fuaye Alanında “Diyabet Risk Belirlemesi, Kan BasıncıTansiyon Ölçümü, Ağırlık Ölçümü, Basın Bildirisi” düzenlenmişti. Bugün de Üniversitesimiz Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinde farkındalık etkinliği ve devamında Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildik. Hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme obezitenin artışına neden olduğu bilinmektedir. Diyabetin en önemli risk faktörleri arasında sayılan obezitenin ülkemizde özellikle son yıllarda artış göstermesinin de rolü vardır. Taner Hocanın sunumun da belirttiği üzere ülkemizde 19971998 yıllarında yapılan çalışma sonuçlarına göre tip 2 diyabet prevalansı yüzde 7.2 bulunmuşken; 2010 ve 2011 yıllarında yapılan çalışmalarda yüzde 1213.7 bulunmuştur. Güncel bilgilere göre 7 milyonun üzerinde diyabetli olduğu, yaklaşık 3 milyon kişinin ise diyabetli olduğundan haberdar olmadığı tespit edilmiştir. Diyabet hastalığının görülme sıklığının obezitenin artışına paralel olarak hızla arttığı ve 20 yaş üzeri her yedi kişiden birinin diyabetli olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca Diyabete bağlı harcamalar önemli bir yekûn tutmakta olup ülkemizde diyabetle mücadele edilmesi önemlidir. Bu veriler ve sonuçlar bir arada değerlendirildiğinde günlük hayatımıza sporu eklememiz gerektiğini daha bir önemle hatırlatıyor, sağlıklı beslenmenin önemini bir kez daha vurgu yapmak istiyorum” dedi.

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