BEÜ’nün uluslararası öğrenci sayısında dikkat çekici artış

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye’nin yükseköğretimdeki uluslararasılaşma çalışmalarına katkı vermeye devam ediyor.

Her yıl 10 binin üzerinde uluslararası öğrenciden başvuru alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yapılan başvurular pandemi sürecinde de artış gösterdi. Son 5 yıl içerisinde, uluslararası öğrenci hareketliliğindeki artış oldukça dikkat çekiyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 78 Farklı Ülkeden 2 bin 675 uluslararası öğrenci eğitim alıyor. 2017 yılında 68 farklı ülkeden 975 uluslararası öğrenci üniversite eğitim alırken, 2021 Ekim ayı itibariyle 78 farklı ülkeden 2 bin 675 öğrenci eğitim görüyor. Son 5 yıldaki uluslararası öğrenci sayılarındaki yaşanan artış başarı ivmesini yukarı çıkarttı.



Mezun öğrenci sayısında büyük artış

Son 5 yılda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden mezun olan uluslararası öğrenci sayısında da anlamlı bir artış bulunuyor. 2017 yılında 38 uluslararası öğrenci mezun olurken, bu sayı 2021 yılında 3.5 kat artarak 134’e ulaştı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitemizden eğitim alan her öğrenci birer kültür elçisi olarak hayatlarına devam edecektir. Bu vesile ile bütün öğrencilerimize başarılı ve sağlıklı bir eğitim hayatı temenni ederiz. Gelecek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Şekillenir” denildi.

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