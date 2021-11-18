Vaka sayılarında üst sıralarda yer alan Zonguldak düşüşe geçti

Aşılanmada yüzde 91,7 ile mavi renkte olan Zonguldak, illere göre haftalık vaka sayısında daha önce 557,17 ile ilk sıralarda yer alırken 444,52 ile düşüşe geçti.

Zonguldak’ta koronavirüs rakamları düşüşe geçti. İllere ,göre haftalık vaka sayısında daha önce 557,17 ile ilk sıralarda yer alırken 444,52 ile düşüşe geçti. Vaka artış sayıları Hayat Eve Sığar Uygulaması'na (HES) da yansıdı. Kentin rengi kırmızıya dönüşürken, kent merkezi "Yüksek riskli' alanda devam etti. Kent meydanı, sakin günlerinden birini yaşarken bazı vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyduğu bazılarının ise kurallara uymadığı görüldü.

Vatandaşların tedbirlere daha çok uymaya başladığını ifade eden Volkan Doruk, “İnsanların bu konuda daha duyarlı olduklarını düşünüyorum. Maske ve mesafeye artık daha çok uyuyorlar. Özellikle toplu taşıma araçlarında önceden maskesiz çok insan görüyordum ama artık daha az görüyoruz. Tedbirlere ne kadar uyarsak bu beladan o kadar çabuk kurtuluruz. Herkes aşısını olsun. Ben 2 doz aşımı oldum.3’üncü doz aşımı bekliyorum çıkınca hemen olacağım” dedi.

Vakaların düşmesinin iyiye işaret olduğunu ifade eden Hüseyin Kenan Akgöz ise “Vakaların düşmesi iyiye işaret herkesin sağlığı için önemli umarım bu virüs biter de herkes eski sağlığına kavuşur. Aşılama ile ilgilide herkes aşısını muhakkak olsun. Gençlerin çoğu aşısız. Onlara her zaman söylüyoruz. Gençlerin yayma ihtimali daha yüksek. Lütfen herkes aşısını olsun” şeklinde konuştu.

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