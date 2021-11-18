Kandilli’de yeni araçlar hizmete girdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediyesi’nce alınan 2 iş makinesi düzenlenen törenle hizmete alındı.

Kandilli Belediyesi, araç filosuna kattığı bir adet kazıcı yükleyici makine ile bir adet vidanjörü düzenlenen törenle hizmete aldı. Belediye önünde düzenlenen törene Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Kandili Jandarma Karakol Komutanı J.Asb.Kd.Bçvş Hakan Aksu, meclis üyeleri ve belediye personeli katıldı. Kur’anı Kerim Tilaveti ile başlayan törende araçların kazasız belasız kullanılması dileğiyle kurban kesildi, dualar edildi.



Aydın: “Önemli olan vatandaşımızın kusursuz hizmet görmesi”

Törende konuşan Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, belediye olarak ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları bütçelerinin el verdiği ölçüde temin etmeye çalıştıklarını belirtti. Başkan Aydın açıklamasında, “Bu bağlamda kazıcı yükleyici makinamızı belediyemizin bütçesinden satın alarak ve beldemizin ihtiyaç duyduğu vidanjörümüzü de Türkiye Belediye Birliği’nden hibe olarak temin etmiş bulunmaktayız. Bugün de bunların servise verilmesiyle ilgili tören düzenledik. Beldemize hayırlı uğurlu olsun. Zaman içinde ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları yine beldemizin bütçesiyle ve diğer hibe kanallarıyla tamamlamaya devam edeceğiz. Önemli olan bölgemizin, vatandaşlarımızın kusursuz bir şekilde hizmet görmesi” dedi.

Tören sonunda katılımcılara yemek ikramında da bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.