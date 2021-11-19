Yoldan çıktı, takla atarak tarlaya uçtu

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Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza AnkaraBartın Karayolu üzerinde meydana geldi. Bakacakkadı istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan sürücü A.K.’nin kullandığı 67 VD 712 plakalı Renault marka aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Takla atarak tarlaya uçan aracın içinde sıkışan sürücünün imdadına vatandaşlar yetişti. Olay yerine 112 Acil Servisi aranarak yardım istendi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Tarladaki araç çekici çağırılarak çekildi.

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