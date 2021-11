ZBEÜ Rektörü Çufalı, “Filyos konusunda üniversitemizin yapacağı yapabileceği neler varsa yapmaya hazırız”

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, gazetecilerle basın toplantısında bir araya geldi. Uzaktan eğitimle devam eden sürecin yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte öğrencilerin okulla buluştuğunu anlatan Çufalı, “Bu sene 6 bin 500 civarında öğrenci yerleşti. Geçen yıldan biraz daha düşük. Olağan karşılıyoruz” diye konuştu.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Farabi Kampüsü Konukevi’nde gazetecileri ağırladı. Burada düzenlediği basın toplantısında pandemi sürecinin eğitime olan etkisinin yanı sıra üniversitenin başarılarını anlatan Çufalı, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.



“2021 yılını Filyos yılı ilan ettik”

2021 yılını Filyos yılı ilan ettiklerini çalıştay ve kongreler düzenlediklerinin altını çizen Rektör Mustafa Çufalı, “Üniversitemiz bu pandemi döneminde diğer üniversitelerde olduğu gibi çok farklı ortamla karşılaştı. Buna rağmen bütün gücümüzle üniversitemizin gelişmesi ve başarılarının artması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. 1,5 yıldır üniversiteler uzaktan eğitimle devam ediyor. Bunun uzaktan sürdürülmesinin anlamı olmadığı ve yüzyüze eğitime geçilmeye karar verildi. Ekim ayında yüz yüze eğitime geçtik. Şükür ki herhangi bir olumsuzluk yok. Ben zaman zaman öğrencilerle de bir araya geliyorum. Onlarla da konuşuyoruz. Öğrencilerimiz bizleri çok özlediğini söylüyorlar. Biz de onları özledik. Kendileri memnunlar. Gerekli tedbirleri alıyorlar. Bir vakaya henüz rastlamadık. En azından ben duymadım. Yüz yüze eğitime öyle görünüyor ki devam edeceğiz. Bundan da memnunuz. Bu arada birçok faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2021 yılını Filyos yılı ilan ettik. Birçok çalışmamız oldu ve devam edecek. Şubat ayında Filyos Çalıştayı organize ettik. Yakın zamanda Filyos Kongresi düzenledik. Filyos söyleşileri ve toplantılar yapıyoruz. Filyos sürdürülebilir, kalkınma uygulama araştırma merkezini açtık. Bundan sonraki bütün çalışmalarımızı o merkez üzerinden devam edeceğiz. Özel proje çağrılarına çıkıyoruz. Bunlar da 2021’de olduğu gibi 2022’de de devam edecek. Filyos konusunda üniversitemizin yapacağı yapabileceği neler varsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.



“Bu sene 6 bin 500 civarında öğrenci yerleşti”

Pandeminin etkisi nedeniyle öğrenci sayılarının genel olarak düşüş yaşadığını anlatan Çufalı, “Öğrencilerimizin faaliyetleri ile ilgili pandemi şartlarında eskisi gibi yapamıyoruz. O çerçevede faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu yüz yüze de oluyor konferanslarımız ve söyleşilerimiz. Uzaktan da devam edecek. Öğrenci sayısı konusu var. Anadolu üniversitelerinin hepsinde birkaç nedeni var. Özellikle bazı alanlarda hele iktisadi ve idari bilimler alanlarında öğrencilerin tercihlerinin az olması ve öğrenci sayılarının azalması ile ilgili problem var. Bütün üniversitelerde oldu. Göreceli olarak sayı düşüşü yaşadık. Bizim diğer üniversitelere göre daha fazla düşüş yaşadık diye bir şey söz konusu değim. Bu sene 6 bin 500 civarında öğrenci yerleşti. Geçen yıldan biraz daha düşük. Olağan karşılıyoruz. Sebebi de üniversite tercihleri özellikle baraj puanlarının yüksek olması nedeniyle çok azaldı. Bu umarım bu seneye mahsus olur. Bu yıl öğrenciler iyi hazırlanamadı düşüncesiyle tercih oranları da düştü. Kendilerini önümüzdeki seneye hazırlıyor. O nedenle bunun da bir etkisi oldu. Burada belki sevindirici durum var. Meslek yüksek okullarında doluluk oranı yüksek. Fakültelerden ziyade MYO’lara tercih daha fazla oldu. Bunun belki nedeni de pandemi sonrası artık yeni iş imkanları nasıl olacak şeklinde etkili olabilir. Bununla ilgili çok güvenilir veriler yok. Eğer veriler yayınlanırsa o aşamada biz de bunu sağlıklı bir şekilde değerlendireceğiz” diye ifade etti.



“Grizu263’ün cep uydusunun Ocak ayında fırlatılması planlanıyor”

Teknoloji takımlarının başarılarını aktaran Rektör Mustafa Çufalı, Grizu263 takımının cep uydusunun fırlatılma sürecinin 2022 yılının Ocak ayına ertelendiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

“Başarılarımız öğrencilerimizin başarıları devam ediyor. Teknoloji takımlarımızın. En son TEKNOFEST’de BDispate takımımız Türksat’ın model uydu yarışmasında birinci oldular. Cumhurbaşkanımızın elinden ödülü aldılar. Bizim için gurur kaynağı. Sadece Grizu263 değil başka takımlarımız da başarılı oluyorlar. Bu şuna rağmen böyle oldu. Pandemi koşullarında öğrencilerin büyük çoğunluğu burada olmadığından iyi organize olmalarından kaynaklanan neden yüzünden teknoloji takımlarımızın oluşumu zor oldu. Katılımları az oldu. Yüzyüze eğitime geçildi. Kendilerine her türlü desteği verdik. Bu başarılar artacak. Grizu263 Ocak 2022’de cep uyduyu uzaya fırlatacak. Bu fırlatma geçen yıllar bazı nedenlerden dolayı ertelendi. Ekstra bir erteleme olmazsa ocak ayında bu fırlatmayla üniversitemiz yeni bir başarıya imza atmış olacak. Öğrencilerimizin proje çalışmaları konusunda teşvik ediyoruz. Toplantılar düzenliyoruz. Online, yüz yüze toplantılara da başladık. Projelere başvuru oranı da çok önemli derecede arttı. Biz bununla da yetinmiyoruz. Daha fazla olmasını istiyoruz. Oralara başvuruların yatkınlığı daha fazla olsun istiyoruz. Türkiye oranının çok üstündeyiz. Bunlar daha da artacak. Bunların dışında sporcularımız yine başarılara imza atıyorlar. O konuda da bundan sonra daha da artacak. Üniversite oyun sporları pandemi nedeniyle ara verilmişti. İvme daha da yükselecek.”



“Yabancı öğrenci sayısı pandemiye rağmen arttı”

Bu yıl yabancı öğrenci sayısının 2 bin 675 olduğunu ifade eden Rektör Mustafa Çufalı, “Yabancı öğrenci konusu her sene artmaya devam ediyor. Bu yıl 2 bin 675 öğrenciye sahibiz. Sürekli artan bir ivmeyle uluslararası öğrencilerimizi Zonguldak’a kazandırmaya devam ediyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz bizim için çok önemli. Bu öğrencilerimiz kendi ülkelerine döndüklerinde genellikle Türkiye ile ilişkilere çok daha önem verecekler. Öğrenci sayısı pandemiye rağmen arttı. Belki son yıllarda çok daha fazla artırabiliriz ama sağlıklı ve emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Son 1,5 2 yıldır uluslarararası görüşmelerimiz pandemi nedeniyle azaldı. Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte uluslararası çalışmalarımız devam edecek” diye ifade etti.



“15 Temmuz kampüsünü görmek isteyen kimliğini gösterip girebilir”

15 Temmuz kampüsüyle ilgili sürecin devam ettiğini aktaran Rektör Mustafa Çufalı, “15 Temmuz kampüsümüz henüz süreçler bitmedi. Orası tamamen bize de açılmış değil. Kısmen bu kampüs açıldı. Halkın kullanılması bakımından kampüse gelip görmek istiyorum deyince kimliğini göstererek gezip dolaşabilir. Orada biz çok farklı faaliyetler düzenlemeyi düşünüyoruz. Sergileri yapmayı düşünüyoruz. Sınav döneminde öğrencilerin orada ders çalışma gibi farklı etkinlikler düşünüyoruz. Kampüsle ilgili görmek isteyen varsa kimliğini gösterir orada herhangi bir problem yok” şeklinde konuştu.

Rektör Mustafa Çufalı, Kdz. Ereğli ilçesinde fakülte çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı. Çufalı, “Bizim için öncelik orada kampüsün inşaatının başlaması. Bütün taraflar bu inşaatın bir an önce başlaması konusunda hemfikiriz” diye konuştu.



“Her ilana çıktığımızda ümitle bekliyoruz”

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne yönelik soruları yanıtlayan Rektör Çufalı, “Üniversitede hoca konusuna gelince sayı azalmıyor. Genel olarak baştan şunu söylemek gerekir. Bütün üniversite hastanelerinde özellikle Anadolu üniversite hastanelerinde bu devinim olur. Giderler yerine yenileri gelir. Hastanemizdeki hoca sayısı olarak azalmadı aksine arttı. Profesör sayısı 2018’de 52 şu anda 65. Toplam öğretim üyesi sayısı tıp fakültemizde 2018’de 357 şimdi 377. Onkoloji doktoru problemimiz var. Bunu sürekli her yerde ifade ediyoruz. Bir onkoloğumuz vardı. İstifa etti geçen yıl. Onkolog olarak bu yıl üç defa ilana çıktık. Üçünde de henüz başvuru olmadı. Uzman doktor konusunda biz sürekli Sağlık Bakanlığı ile görüşme halindeyiz. Talep ediyoruz. Uzman doktor Sağlık Bakanlığı’ndan talep ediliyor. Kısmen çözülecek sorun. Uzman Tıbbi onkolog konusunda Türkiye genelinde sorun var. Sayı olarak az bu bize de yansıyor. Tıbbi onkologlar özel sektöre gidiyor. Bunların dışında öğretim üyesi ilanına çıktığımızda ilgili bütün yerlere bu ilanı bildiriyoruz. Her ilana çıktığımızda ümitle bekliyoruz. Ne yazık ki bu henüz karşılanmadı. Biz ilana çıkmaya devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı’na sürekli yazı yazıyoruz. Oradan umarız bir sonraki dönemde verirler. Bir başka mesele hastaların tedavisiyle ilgili başlangıcı başka şehirde tedaviye başlandıysa o tedaviyi üniversite hastanemizde devam ettirebiliyoruz.”

Rektör Mustafa Çufalı Tübitak projeleriyle ilgili soruya da başvuruların arttığını ve dönüşlerin de somut bir şekilde gerçekleştiğini aktardı.

