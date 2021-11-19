Zonguldak'ın spor yatırımları için imzalar atıldı

Zonguldak heyeti, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile kente yapılacak yeni yatırımlar için imza attı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Milletvekilleri, belediye başkanları ve Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i ziyaret etti. Kente yeni yatırımların görüşüldüğü ziyarette yapılacak yatırımların imzaları atıldı. Merkez Elvan Pazarcık'a; bir adet Nizami Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Prefabrik Soyunma Odası ile Aydınlatmasının yapılması. Merkez Beycuma'ya; bir adet Tip Spor Salonu yapılması. Ereğli ilçesine bir adet Tip Spor Salonu yapılması. Gülüç'e KanoKürek Tesisi İçin Soyunma Odası yapılması. Devrek ilçesine yarı olimpik yüzme Havuzu yapılması, ÇaycumaPerşembe'ye; bir adet Nizami Futbol Sahası yapılması, 2'li Tip Betonarme Soyunma Odası ve 250 Seyirci Kapasiteli Çelik Portatif Tribün Yapımı, Kilimli ilçesine Ahmet Şerifoğlu Futbol Sahası Tribünlerinin üzerinin kapatılması, Anadolu Lisesi bahçesine 1 Adet BasketbolVoleybol ile 1 adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası yapılması; Kozlu ilçesine bir adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ile Soyunma Odası yapılması, mevcut nizami sahaya 1000 seyirci kapasiteli Çelik Portatif Tribün yapılması, Dağköy Güreş sahasındaki 2 adet Betonarme Tribün ve Soyunma Odasının bakım onarımının yapılması için kararlar imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.