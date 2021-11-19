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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamsi festivalinde 2 bin 200 metre mangal kurulacak

İHA

Hamsi festivalinde 2 bin 200 metre mangal kurulacak

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, pazar günü yapılacak Hamsi Festivali öncesi belediye çalışanlarıyla toplantı yaparak son hazırlıkları koordine etti.
Kdz. Ereğli Belediyesi 21 Kasım Pazar günü yapılacak Hamsi Festivali öncesi son hazırlıkları tamamladı. Başkan Halil Posbıyık, festivalde görev yapacak ekiplerle toplantı yaparak, çalışmaları koordine etti. Belediye yemekhanesinde düzenlenen toplantıda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş, hazırlıklar konusunda bilgi verdi. Görevli personelin iş bölümleri tek tek anlatıldı.
Ekibe çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Posbıyık, “Ereğli’den ve şehir dışından gelecek misafirlerimizi, festivalimizin onur konuğu öğretmenlerimizi sevgi ve güleryüz ile karşılayacağız. Tüm hazırlıklar tamam. Birlikte güzel bir gün geçireceğiz, koronavirüse karşı doğal bir destek olan hamsimizi paylaşacağız. Akşam da Resul Dindar konser verecek” dedi.

15 ton hamsi dağıtılacak
Öğretmenler Günü nedeniyle bu yıl da öğretmenlerin onur konuğu olacağı festivalde halka ve STK’lara 15 ton hamsi dağıtılacak. Başvuruları alınan STK’lara hamsiler Cumartesi günü teslim edilecek. Pazar günü saat 13.00’ten itibaren halka dağıtılacak ve hamsilerin temizlenme işlemi ise belediye ekipleri tarafından yapılıyor.
Festival günü, Erdemir’in de katkılarıyla 2.2 kilometre uzunluğunda mangal kurulacak ve 3 ton mangal kömürü hazırlandı. 500 adet jel, 2 bin 500 adet ızgara, 10 bin helva, 10 bin şişe suyu, 7 bin 500 ekmek, 1,5 ton soğan, limon ve ıslak mendil halka dağıtılacak. Saat 13.30 ile 18.00 arası Amfi Tiyatro’da Hamsili Pilav ve En Hızlı Hamsi Yeme yarışması düzenlenecek. Kemençe, tulum, horon, ekipleri Ereğli’de olacağı öğrenilirken; Zonguldak yöresi halk oyunları, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Rock ve Pop Müziği konserleri yapılacak. Festivalin finalinde ise 18.30’da Resul Dindar konser verecek.

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