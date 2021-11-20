Eskrim turnuvasında Ereğlili sporcular, madalya ile dönüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskrim turnuvasında Ereğlili sporcular, madalya ile dönüyor

İHA

Eskrim turnuvasında Ereğlili sporcular, madalya ile dönüyor

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen turnuvada Kdz. Ereğli Eskrim Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Elçin Aslan ve Alya Nehir Özoğul kürsüye çıkma başarısı gösterdi.
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından 1621 Kasım tarihlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen U10U12U14 Flore ve Kılıç Açık Turnuvası Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Kdz. Ereğli Eskrim Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Elçin Aslan, U14 Eskrim Kılıç kategorisinde 6. sırayı alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Elçin Aslan madalyasını MHK Üyesi Uluslararası Eskrim Hakemi Osman Tansu Tanaçan'ın elinden aldı.

Alya, U12’de Türkiye Şampiyonu oldu
Öte yandan turnuva kapsamında 18 Kasım Perşembe günü gerçekleşen müsabakalarda U12 kız kılıç kategorisinde Alya Nehir Özoğul birincilik elde ederek Türkiye Şampiyonu olurken, Ayşenaz Dal da 7’nci oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP heyetine mehterli karşılama
YEREL HABERLER MHP heyetine mehterli karşılama
MHP heyeti GMİS’te GMİS Başkanı Hakan Yeşil, MHP heyetine TTK ile ilgili dosya verdi
YEREL HABERLER MHP heyeti GMİS’te GMİS Başkanı Hakan Yeşil, MHP ...
Amatör olarak başladığı şemsiye tamirciliğine geçim kapısına dönüştürdü
YEREL HABERLER Amatör olarak başladığı şemsiye tamirciliğine geçim ...
Minik öğrenciler Atatürk’ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Minik öğrenciler Atatürk’ü ziyaret etti
Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
YEREL HABERLER Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
MHP’nin başlattığı “Adım Adım Anadolu' programı Devrek’ten başladı
YEREL HABERLER MHP’nin başlattığı “Adım Adım Anadolu' programı ...
Yağışlı havada 3 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Yağışlı havada 3 araç birbirine girdi
Hamsi festivalinde 2 bin 200 metre mangal kurulacak
YEREL HABERLER Hamsi festivalinde 2 bin 200 metre mangal kurulacak
Zonguldak'ın spor yatırımları için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ın spor yatırımları için imzalar atıldı
Bariyerlere çarparak durabildi
YEREL HABERLER Bariyerlere çarparak durabildi
Üzülmez işyeri temsilcileri, Başkan Yeşil’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Üzülmez işyeri temsilcileri, Başkan Yeşil’i ziyaret ...
Muhtarlar, Kent Konseyi’nde
YEREL HABERLER Muhtarlar, Kent Konseyi’nde
Gazeteciler, Başsavcı Çetin ile görüştü
YEREL HABERLER Gazeteciler, Başsavcı Çetin ile görüştü
GMİS’ten Emniyet Müdürü Aktaş’a ve Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ziyaret
YEREL HABERLER GMİS’ten Emniyet Müdürü Aktaş’a ve Kozlu Müessese ...
ZBEÜ Rektörü Çufalı, “Filyos konusunda üniversitemizin yapacağı yapabileceği neler varsa yapmaya hazırız”
YEREL HABERLER ZBEÜ Rektörü Çufalı, “Filyos konusunda ...
Polis merkezinin yakınına bırakılan çanta paniğe neden oldu Fünyeyle patlatılan çantadan eşofman çıktı
YEREL HABERLER Polis merkezinin yakınına bırakılan çanta paniğe ...
Yoldan çıktı, takla atarak tarlaya uçtu
YEREL HABERLER Yoldan çıktı, takla atarak tarlaya uçtu
'Yavuz', Karadeniz'de doğal gaz aramalarına hazırlanıyor
YEREL HABERLER 'Yavuz', Karadeniz'de doğal gaz aramalarına ...
Elektrikli battaniye yangın çıkarttı
YEREL HABERLER Elektrikli battaniye yangın çıkarttı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Vatandaşlar cüruf tesisine giden kamyonların önünü kestiler
YEREL HABERLER Vatandaşlar cüruf tesisine giden kamyonların önünü ...
Sel felaketinin yaşandığı Ormanlı’ya 15 milyon TL’lik yatırım Selin ardından dere ıslahı için yoğun bir çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Sel felaketinin yaşandığı Ormanlı’ya 15 milyon TL’lik ...
Kandilli’de yeni araçlar hizmete girdi
YEREL HABERLER Kandilli’de yeni araçlar hizmete girdi
Montuna 'jandarma' yazan küçük Mikail'e jandarmadan jest
YEREL HABERLER Montuna 'jandarma' yazan küçük Mikail'e jandarmadan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.